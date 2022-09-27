台積電破新低 國安「救不起來」？網見走勢傻眼：想急拉卻被倒

台股26日跌破前低，盤中一度下探至13,743.19點，終場收在13,778.19點，下跌340.19點，成交量2,178.13億元，PTT網友看走勢直呼「這是國安基金要救卻救不起來的意思嗎？」其他人也傻眼「根本送錢給外資」。

台股26日終場大跌340.19點，失守13,800點關卡，收在13,778.19點，創21個月新低，電子股一片慘綠，台積電（2330）收在446.5元，再創2個多月新低價位，下跌8.5元，市值滑落至11.57兆元。

PTT網友發文直呼「台積電這走勢是？本以為台積電要急拉尾盤，結果最後一盤又被倒下去，這是國安基金要救卻救不起來的意思嗎？差點就跳進去追了，好險」。

PTT網友討論台積電26日走勢。圖擷自PTT

其他網友紛紛留言「官股硬拉」、「送錢的意思」、「你就跟賠錢貨買股票就對了」、「想賣的人比想買的人多，當然就跌了」、「技術太差，幼稚園等級，拉盤拉到滑價，國際笑話」、「是，糖漿（指國安基金）送錢給小兒（指外資）」、「國安送錢給外資」。

還有網友留言「提款機自己補錢的意思」、「給小兒零用錢，國安不忍小兒挨餓」、「國安就要硬拉，結果無人響應，最後大家只好倒貨」、「小兒提款，你敢擋？」、「國安送暖，真暖」、「尾盤加碼送錢」、「把納稅人的錢送給外資的概念」、「明天要開高了，可惜」。