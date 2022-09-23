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網友玩當沖三年慘賠160萬元 現身勸世：案例血淋淋要盡早醒悟

聯合新聞網／ 綜合報導
投資理財示意圖。圖／ingimage
投資理財示意圖。圖／ingimage

股市如超短線操作則像賭場，賭徒永遠想要進場翻身，但往往賠錢收場，而「當沖」是一種不需要花費本金，能當日短線操作賺價差的交易方式。有網友以親身慘賠案例，奉勸有在玩當沖的網友，通常只會「賺小賠大」，且是一條不歸路，親自現身勸世「盡早離開賭桌吧！」

原PO在臉書社團「當沖勒戒所」發文表示，他體悟到利用「當沖」想把錢拼回來卻是「賺小賠大」。並分享，曾經499萬滿倉進去都是負10萬起跳，血淋淋的例子給大家警醒。

網友附上慘賠證明。圖擷自臉書社團「當沖勒戒所」
網友附上慘賠證明。圖擷自臉書社團「當沖勒戒所」

他說明，自己今年32歲，計算後發現投入股市三年已經賠了160萬，其中有45萬繳給政府，20萬給券商，也醒悟認為拿這些錢投資自己或買車還比較好，並呼籲社團內的大家都可以盡早清醒，「當沖是條不歸路，離開賭桌吧！」

其他網友紛紛表示，「早日遠離當沖生活真的才會快樂，輸去的就不要再想了」、「大家好像都是一樣狀況，還是要恭喜你畢業了，脫離股海」、「還年輕，再努力打拼走正途」、「畢業快樂」、「看到一堆畢業文，應該可以準備進場買存股了」。

也有網友調侃表示，「你還沒All in，要逼出自己潛能」、「你的錢錢可能在我這邊」、「我知道你還有錢」。

當沖 臉書

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