快訊

陳時中洗人設反丟青年票 急端政策牛肉能翻轉選情？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

分析師稱「台股年底上兩萬」 網秀算式曝可能性：夢裡實現

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今(23)日開盤下跌53.6點，開盤指數14,231.03點 中央社
台股今(23)日開盤下跌53.6點，開盤指數14,231.03點 中央社

台股今(23)日開盤下跌53.6點，開盤指數14,231.03點。有網友詢問，股票分析師郭哲榮認為「今年底目標兩萬不變」，但他認為能到萬六就很不錯。其他網友則直呼「夢裡實現吧，沒有跌破一萬已經很好了」，有網友試算，「接下來每個月都要漲12%才會上兩萬」，直言「當然不可能」。

一名網友在PTT發問「今年台股還有機會上兩萬嗎？」他表示，去年看郭哲榮信誓旦旦說「去年底目標台股兩萬點」，結果都還不到萬九就向下，「今年初還是年中有點印象他說今年底目標兩萬不變，不知道各位版友認為以現在這情勢來看還有機會嗎？我自己是覺得能到萬六就不錯了，打八折夠嗎？」

其他網友紛紛留言狂酸「相信政府。年底破萬」、「跟台灣央行升息一碼的機率一樣大」、「都半碼了，夢里才可能有」、「自己想一下都不可能啦，發什麼廢文」、「錢都去美國了，還上兩萬」、「對折你都敢信」、「能撐在萬四就不錯了啦，錢都被美國收走了怎麼漲」。

還有網友留言「萬二會先到吧」、「沒破萬就偷笑了」、「現在連一萬五都沒有，很難」、「等十年後吧」、「先跌到破萬，20年後上兩萬」、「口誤啦，他是說萬二」、「萬四先破再來談」、「年底要上萬八都很難了，只剩下三個月，你要漲3000點，怎麼可能，根本詐騙集團」、「當然不可能，接下來每個月都要漲12%才會上兩萬，你覺得呢？萬二的機率可能還比較大」。

台股 PTT 韭菜

延伸閱讀

超級迪士尼狂粉！砸14萬買紀念品 光是襪子就有260雙

32T巨乳「擠到隔壁乘客男友」 空服員要辣模換位置

她驚見已婚房東和室友外遇「降租金求封口」 網看嗨：血流成河

人妻泣訴30多歲老公是媽寶「連水餃都不會煮」 遭網友冷回4字

相關新聞

分析師稱「台股年底上兩萬」 網秀算式曝可能性：夢裡實現

台股今(23)日開盤下跌53.6點，開盤指數14,231.03點。有網友詢問，股票分析師郭哲榮認為「今年底目標兩萬不變」，但他認為能到萬六就很不錯。其他網友則直呼「夢裡實現吧，沒有跌破一萬已經很好了」，有網友試算，「接下來每個月都要漲12%才會上兩萬」，直言「當然不可能」。

通膨、美國升息使台股跌不停！ 專家：下跌就當百貨公司週年慶

不知道大家有沒有發現，現在東西都越來越貴了，這兩天我點外送回家吃，發現我最愛吃的那間店又漲價了，天啊...

中租獲利再創新高

中租控股昨（22）日公告今年前八月獲利，累計合併稅後純益為新台幣189.7億元，在7月已經賺逾一個股本後，累計每股稅後純...

30歲成功買房！她曝4關鍵心態：靠這類投資賺飽150萬頭期款

買房是許多人的夢想之一，不過房價年年攀升，買房夢想也越來越遠大。一名30歲就買房的網友分享自己成功的四大重點，包括有實際夢想才有動力存款、分清楚想要跟必要的差別、拿到薪水先做好分配、了解穩定及長期投資的重要性，她也透露自己都是投資穩定配息的基金或股票，每月將4成薪水存定存。

金融股套牢在高點怎麼辦？ 專家曝「這數字」：拉低均價的CP值

買到太貴的金融股怎麼辦？

通膨結束=升息的盡頭？ 網：這「兩指數」交叉就差不多了

美國聯準會9月FOMC會議宣布升息3碼，美股震盪收跌；台股今（22）日開盤下跌98.85點，開盤指數14,325.67點，早盤跌逾200點至14,211.28點；台積電（2330）開盤下跌9元，開盤價462元。 有投資人發問「升息的盡頭在哪？」一番言論引出網友直白的回答「看升息利率和CPI交叉、差不多就是升息循環結束」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。