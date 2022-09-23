分析師稱「台股年底上兩萬」 網秀算式曝可能性：夢裡實現

台股今(23)日開盤下跌53.6點，開盤指數14,231.03點。有網友詢問，股票分析師郭哲榮認為「今年底目標兩萬不變」，但他認為能到萬六就很不錯。其他網友則直呼「夢裡實現吧，沒有跌破一萬已經很好了」，有網友試算，「接下來每個月都要漲12%才會上兩萬」，直言「當然不可能」。

一名網友在PTT發問「今年台股還有機會上兩萬嗎？」他表示，去年看郭哲榮信誓旦旦說「去年底目標台股兩萬點」，結果都還不到萬九就向下，「今年初還是年中有點印象他說今年底目標兩萬不變，不知道各位版友認為以現在這情勢來看還有機會嗎？我自己是覺得能到萬六就不錯了，打八折夠嗎？」

其他網友紛紛留言狂酸「相信政府。年底破萬」、「跟台灣央行升息一碼的機率一樣大」、「都半碼了，夢里才可能有」、「自己想一下都不可能啦，發什麼廢文」、「錢都去美國了，還上兩萬」、「對折你都敢信」、「能撐在萬四就不錯了啦，錢都被美國收走了怎麼漲」。

還有網友留言「萬二會先到吧」、「沒破萬就偷笑了」、「現在連一萬五都沒有，很難」、「等十年後吧」、「先跌到破萬，20年後上兩萬」、「口誤啦，他是說萬二」、「萬四先破再來談」、「年底要上萬八都很難了，只剩下三個月，你要漲3000點，怎麼可能，根本詐騙集團」、「當然不可能，接下來每個月都要漲12%才會上兩萬，你覺得呢？萬二的機率可能還比較大」。