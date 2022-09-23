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通膨、美國升息使台股跌不停！ 專家：下跌就當百貨公司週年慶

聯合新聞網／ 艾蜜莉
記者葉信菉／攝影。
記者葉信菉／攝影。

不知道大家有沒有發現，現在東西都越來越貴了，這兩天我點外送回家吃，發現我最愛吃的那間店又漲價了，天啊...

與去年相比貴了20-30％以上，而且最近還在漲價中（政府公佈的數據說核心CPI只有2.73％，你信嗎？反正我是不信啦，哈哈哈）

而13日美國公布最新的消費者物價指數為8.25％（核心CPI6.32％），比原本市場預期的還要高，這也代表高通膨還在持續中，尤其這一波漲的是食物和房租，

這小老百姓的日子變的更加難過。

所以消息傳出後，美股道瓊指數盤中大跌了接近4％，不過還好14日台股的反應還算是相對抗跌，只跌了1.58％而已。

看到股市又下跌，很多大大開始私訊問我，又大跌了要怎麼辦？感覺好害怕啊...

我覺得以價值投資者來說，不要害怕下跌，反而要把下跌當做百貨公司週年慶一樣開心，因為這是一種撿便宜的機會，也就是財務重分配的機會，像我現在，都一直在等有便宜價以下的機會呢

本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此

升息 物價 台股 通膨

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