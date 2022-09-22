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金融股套牢在高點怎麼辦？ 專家曝「這數字」：拉低均價的CP值

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
記者曾原信／攝影
記者曾原信／攝影

買到太貴的金融股怎麼辦？

2022年3、4月金融股價格屢創新高，若是今年才開始存金融股的朋友，價格一路修正到現在，多半會遇到一個問題：我買了一堆太貴的金融股該怎麼辦？資金是該繼續投入拉低均價？還是要改買其他殖利率較好的高股息ETF呢？

以兆豐金（2886）、合庫金（5880）為例，前者4月攀上45.4元，後者4月創了31.5元的高價。如果初入股市便套在高點的朋友，面對今年除息後金融衰退的EPS和修正幅度有限的股價，硬買起來即將會面臨明年殖利率不足5%甚至連4%都沒有的囧境。

然而本身持有均價這麼高，不趁現在相對低點買一些拉低均價似乎又有點可惜，面對這種兩難的局面，該如何選擇才好呢？

看拉低均價的CP值高不高

情況一：假如持有1張45元的兆豐金

以21日收盤價34.25元買進1張，均價變為39.6元（拉低5.4元）

以21日收盤價34.25元買進2張，均價變為37.8元（多買1張再低1.8元）

以21日收盤價34.25元買進3張，均價變為36.9元（多買1張再低0.9元）

以21日收盤價34.25元買進4張，均價變為36.4元（多買1張再低0.5元）

由以上試算可知：持有張數少的話，買進第一張34.25元的兆豐金拉低均價效果最好，可拉低5.4元。後面即使買進張數再多，均價拉低效果不斷對半打折扣。

如果是我，頂多買2張將均價拉到37.8元就會停止，剩下的錢改買其他高於殖利率5％的標的。

情況二：假如持有10張45元的兆豐金

首先，我會檢討自己為什麼會在高點買了10張兆豐金？是太容易受市場氛圍煽動？還是基礎概念不清、不懂得將資金「分配」進場？建議先閱讀幾本存股的書，等到觀念、方法都清楚了再來談買進。

通常張數越多，均價越難撼動，初學者應避免一口氣買5張、10張的腦熱行為（除非你的資金很多），以防大量股票套在過高的價位上。

以21日收盤價34.25元買進1張，均價變為44.02元（拉低0.98元）

以21日收盤價34.25元買進2張，均價變為43.2元（多買1張再低0.82元）

以21日收盤價34.25元買進3張，均價變為42.51元（多買1張再低0.69元）

以21日收盤價34.25元買進4張，均價變為41.9元（多買1張再低0.61元）

以21日收盤價34.25元買進5張，均價變為41.41元（多買1張再低0.49元）

以21日收盤價34.25元買進6張，均價變為40.96元（多買1張再低0.45元）

由以上試算可知：張數多的均價很難拉低，不過多買進還是有持續降低的效果，建議若多買1張均價降不到0.5元就先不要買了，因為拉低均價的CP值不高。

以上方法分享給今年進場套在山頂的朋友們，買進前不妨先試算一下拉低均價的效果如何？再來考慮接下來的資金是用來拉低均價，還是另存殖利率較合理的標的。

本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此

金融股 2886兆豐金 合庫金 殖利率 台股

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