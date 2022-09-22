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通膨結束=升息的盡頭？ 網：這「兩指數」交叉就差不多了

聯合新聞網／ 綜合報導
美國8月核心通膨不降反升，美國聯準會9月FOMC會議宣布升息3碼。圖／路透
美國8月核心通膨不降反升，美國聯準會9月FOMC會議宣布升息3碼。圖／路透

美國聯準會9月FOMC會議宣布升息3碼，美股震盪收跌；台股今（22）日開盤下跌98.85點，開盤指數14,325.67點，早盤跌逾200點至14,211.28點；台積電（2330）開盤下跌9元，開盤價462元。

有投資人發問「升息的盡頭在哪？」一番言論引出網友直白的回答「看升息利率和CPI交叉、差不多就是升息循環結束」。

一名網友在論壇Dcard發問「升息的盡頭在哪？」表示，「美國Fed的升息與否巨幅影響著全世界經濟局勢和股市的走向，Fed此舉無非是為了抑制將近失控的CPI，不過在利率持續提高的狀況下依然沒辦法有效的將CPI壓下來，可以預見Fed或許將會採用更大膽的升息策略來控制局勢」。

原PO也直言，「目前很多經濟學家預估本次升息的盡頭將會落在4％左右，甚至超過5％，也代表11、12月可能也都會升3碼左右，才能如Fed所說在2023年初抑制停滯性通膨的狀況」；並問「這次Fed升息的盡頭會在哪」？

網友回答「在通膨的盡頭」、「至少明年」、「聽人預估就跟去算命一樣」、「只要CPI下來聯準會就沒什麼立場繼續升息了」、「看升息利率和CPI交叉、差不多就是升息循環結束」。

也有人專業分析，「就看通膨何時會下降吧！每個月可以關注美國的CPI與核心CPI，先行指標PPI也可以觀察生產成本，原物料期貨可以看出價格走勢，但同時也要看通膨會不會影響就業與消費，FED的升降息就像給你個答案，他們綜合所有因素給出他們認為適合的利率水準，但他們也不一定每次都看對就是了。」

2330台積電 美國升息 CPI 通膨

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