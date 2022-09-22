30歲成功買房！她曝4關鍵心態：靠這類投資賺飽150萬頭期款

買房是許多人的夢想之一，不過房價年年攀升，買房夢想也越來越遠大。一名30歲就買房的網友分享自己成功的四大重點，包括有實際夢想才有動力存款、分清楚想要跟必要的差別、拿到薪水先做好分配、了解穩定及長期投資的重要性，她也透露自己都是投資穩定配息的基金或股票，每月將4成薪水存定存。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她已畢業9年，目前是科技業人員，因家庭背景因素影響，買房一直是一個重要夢想，大學畢業後持續努力存錢理財，終於在30歲成功在新北市汐止區買房。

該網友分享自己買房的四大重點心態，第一，「有實際夢想才有動力存款」，她表示，自己畢業後設定目標為30歲買房，畢業前已存下20萬，頭期款設定為150萬，所以須在8年內存到130萬，平均一個月須存下1.4萬。

第二，平時生活開銷分清楚「想要跟必要的差別」，避免非必要的消費，如團購已有的保養品等，想買東西時要先反問自己，到底屬於哪種消費，避免衝動購物。

第三，「拿到薪水先做好分配」，每月領薪水後依比例存放不同帳戶，避免一口氣花光，她以自己為例，每月薪水40％存定存、15％投資、10％孝親費、20％房租、15％生活費。若覺得存帳戶提領麻煩，也可分配放在多個信封，還可親眼發現薪水花太快，意識到要節省。

第四，了解「穩定及長期投資的重要性」，投資應依照自己的屬性進行，她表示自己是保守型投資人，平時都選擇投資穩定配息的基金或股票，也可使用其他抗通膨的投資方式，她也推薦自己看過的投資書籍，包括「人生實用商學院：誰偷了你的錢？」、「年年18％，一生理財這樣做就對了」。

其他網友紛紛留言「原PO太棒了，恭喜完成目標！，知道想要什麼、制定計畫、執行、完成，少數人才具備的能力」、「相信很多人都想買房，但是都經不起花錢的誘惑，存不了高額的頭期款，妳很厲害了」。

還有網友大讚「好文！一堆人分不清楚想要跟需要的差別，我個人都會規劃年度預算跟年度目標，規劃年度預算可以把資金做合理的運用，同時可以檢討自己是不是有一些不必要的開銷，設定年度目標可以讓自己專注，不容易受誘惑而花錢」。