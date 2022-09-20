2022第四季好迷惘？資深投資人：股市在低檔、房市在高檔 你別選錯了

摘要 1. 全球各區域和國家的經濟表現差別很大，投資人接下來的佈局以美國為首，歐洲中國則不樂觀。 2. 台灣許多優良企業的股價已經來到合理價格，弱台幣有助出口，但內需仍不振，所以只適合低接，不宜追高。 3. 目前股市在低檔、房市在高檔，投資千萬別選錯標的了。

目前世界整體景氣表現，已經明顯「分道揚鑣」，各個區域、國家好壞差很大，這也提醒諸位，投資「聚焦」以及「分散」的重要性。

首先看美國，經濟數據依然強勁，而且嚴重缺工。通膨雖尚未降下來，但是增幅已減緩，接下來只是時間問題，本月FED的3碼升息，可望是最後絕響。

接下來必然緩和寬鬆，因為數字會說話。現況會反映在後面幾個月，投資必定要往前看，推算未來幾步才能提高勝算。

因此，美國在第四季會出現——通膨和緩、經濟強壯、政策降溫，股價正值低檔，資金回流的情形。

反觀歐洲，就不那麼樂觀。歐洲央行持續升息，但是各國家經濟承受力沒那麼強，人民生活因為高漲的物價——尤其是能源——天然氣暴漲的痛苦指數拉高，消費力道必然受阻，股市表現可能不如人意。

再來看亞洲的火車頭，中國因為封城的關係，影響非常大，相關產業都明顯受到影響。從中國貨幣政策逆向寬鬆，就可知狀況不是很好。

台灣一些優良企業的股價，已經來到合理的投資價位，所以擇優入市不會吃虧。尤其台幣大貶，對外銷產業有助益，央行升息也會比較緩慢。但是內需消費還是不甚理想，所以只適合低接，不宜追高。

可以觀察、也可以慢慢進場，但是無須躁進，因為最甜蜜的位置會盤出一段時間，可以從容介入，挑肥撿瘦。股市在低檔、房市在高檔，你要有感覺，該買何者，千萬別弄錯了。

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