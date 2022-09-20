快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

駭客超囂張！Jennie私照又外流 浴缸泡澡照曝光

2022第四季好迷惘？資深投資人：股市在低檔、房市在高檔 你別選錯了

商業周刊／ 撰文者：老馬
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

摘要

1. 全球各區域和國家的經濟表現差別很大，投資人接下來的佈局以美國為首，歐洲中國則不樂觀。

2. 台灣許多優良企業的股價已經來到合理價格，弱台幣有助出口，但內需仍不振，所以只適合低接，不宜追高。

3. 目前股市在低檔、房市在高檔，投資千萬別選錯標的了。

目前世界整體景氣表現，已經明顯「分道揚鑣」，各個區域、國家好壞差很大，這也提醒諸位，投資「聚焦」以及「分散」的重要性。

首先看美國，經濟數據依然強勁，而且嚴重缺工。通膨雖尚未降下來，但是增幅已減緩，接下來只是時間問題，本月FED的3碼升息，可望是最後絕響。

接下來必然緩和寬鬆，因為數字會說話。現況會反映在後面幾個月，投資必定要往前看，推算未來幾步才能提高勝算。

因此，美國在第四季會出現——通膨和緩、經濟強壯、政策降溫，股價正值低檔，資金回流的情形。

反觀歐洲，就不那麼樂觀。歐洲央行持續升息，但是各國家經濟承受力沒那麼強，人民生活因為高漲的物價——尤其是能源——天然氣暴漲的痛苦指數拉高，消費力道必然受阻，股市表現可能不如人意。

再來看亞洲的火車頭，中國因為封城的關係，影響非常大，相關產業都明顯受到影響。從中國貨幣政策逆向寬鬆，就可知狀況不是很好。

台灣一些優良企業的股價，已經來到合理的投資價位，所以擇優入市不會吃虧。尤其台幣大貶，對外銷產業有助益，央行升息也會比較緩慢。但是內需消費還是不甚理想，所以只適合低接，不宜追高。

可以觀察、也可以慢慢進場，但是無須躁進，因為最甜蜜的位置會盤出一段時間，可以從容介入，挑肥撿瘦。股市在低檔、房市在高檔，你要有感覺，該買何者，千萬別弄錯了。

【延伸閱讀】
·比特幣摜破19000美元 美元難擋、現金吸引力大增
·210萬房貸族風險區出列　想買房？跟著人口成長率
·不只有安靜辭職，歐美職場又颳起「安靜解僱」風潮！這是什麼？
·和人聊天時，講不了幾句就沒話説？周品均：3步驟，常練習可以改善

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

通膨

相關新聞

2022第四季好迷惘？資深投資人：股市在低檔、房市在高檔 你別選錯了

目前世界整體景氣表現，已經明顯「分道揚鑣」，各個區域、國家好壞差很大，這也提醒諸位...

富蘭克林華美投信：STAY四大主軸 非投資等級債助收益

2022年受到美國鷹派加速升息、抑制高通膨的影響，美元續強，而新興市場資產可能受外資資金撤出影響，持續震盪。展望第4季，...

長榮海運（2603）股抱一年⋯他虧損7成！忍痛出清賠15萬

2020年疫情爆發之初，海運股票股價大漲，不少人搶著投資想當「航海王」，不過近期股價持續下跌，有投資客等到長榮海運（2603）減資，卻對股價非常失望，決定忍痛出清，虧損近7成，損失15餘萬元，讓他痛哭「割肉了啦」。

非投資級債 迎來資金淨流入

美國最新通膨數據高於預期，市場對升息幅度預期升溫，多數債券資產走跌。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周除非投資級債淨...

在金融業上班卻要客戶別交易？ 「7個」工作所見：我決定放棄研究股票

在金融業工作了幾年，我猜我是台灣唯一叫客戶不要交易的營業員哈哈...

複製避險基金策略 聰明投資

今年的股市熊市引起避險基金的極大關注，許多避險基金表現優於大盤不少。但如果有人能把一些受歡迎的避險基金策略打包成一個指數股票型基金（ETF），並只收取少許的管理費，且不包含一大堆誰能投資、何時能兌現的附帶條件的話呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。