長榮海運（2603）股抱一年⋯他虧損7成！忍痛出清賠15萬

2020年疫情爆發之初，海運股票股價大漲，不少人搶著投資想當「航海王」，不過近期股價持續下跌，有投資客等到長榮海運（2603）減資，卻對股價非常失望，決定忍痛出清，虧損近7成，損失15餘萬元，讓他痛哭「割肉了啦」。

一名網友在PTT以「2603長榮忍痛出清」為題發文，他表示，「長榮等了你一年，虧損七成，今天減資但股價好失望，忍痛出清，希望不要再有人這樣硬凹了，長榮說好的560呢？」

該網友說，「長榮我相信你是航運一哥，但小弟撐不下去了，哭啊，割肉了啊，留給別人賺了」。他也貼出明細，投資額為22萬4207元，虧損15萬5677元，報酬率-69.4％。

其他網友紛紛留言「400股，虧15萬，比存股GG的還慘了」、「再不跑要跌到100以下了」、「四百股賠十五萬，幫你寫個慘字」、「航運在台灣就不受愛，只會不理性的超跌下殺」、「恭喜脫離苦海」、「過一個月看你會慶幸好險有賣」。

還有網友留言「400股虧這損益超慘的」、「可以好好睡一覺了」、「恭喜你解脫，等下一篇」、「賣了會比較舒服，就賣一賣吧」、「70%...你要去學學停損」、「早賣少賠就是賺！留得青山在」、「全部人都被套住想解套，誰想拉」。