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在金融業上班卻要客戶別交易？ 「7個」工作所見：我決定放棄研究股票

聯合新聞網／ 理財館長
圖／聯合報系資料照
圖／聯合報系資料照

金融業工作了幾年，我猜我是台灣唯一叫客戶不要交易的營業員哈哈...

但其實幾年前我也對研究、交易股票有著滿滿的期待，不過看到了以下幾件事後，慢慢造就現在的推廣模式。

先說，以下幾點非特定公司，可能來自各種經驗，如有雷同，絕對是誤會。

然後此文所提到的「研究」股票是指研究個股、產業或是交易資訊，而非股票的本質以及正確的投資觀念。

1.發現身邊資深的前輩，持續花好幾個小時研究股票、看報紙，但每天的交易基本上還是賠錢，這讓我質疑起「他們的專業」以及「研究的意義」。

盤前信心滿滿的做足準備，盤中則是不斷的抱怨自己又被主力坑殺，或是哪一隻股票賣太早、太晚買什麼的，盤後又做著沒有檢討意義的檢討，總覺得這樣的人生很辛苦。

2.每一個西裝筆挺來公司分享的「專家」，最後給的投資建議，常常都是跟商品銷售有關。

花了一兩個小時開投資分享會，隨意聊一聊行情，後半段就是在大力推薦自家公司的產品，然後用對自己有利的時間區間回測，佐證自己的立場。這讓我懷疑這些人到底是有專業？還是只懂銷售？

3.起初我抱持著認真學習的心態，希望能從專業的主管中學到投資的技巧，但我後來發現有些分公司主管連簡單的證照考試都考不過。還誤把道瓊指數當中的「價格加權」規定當作永遠只會上漲而不可能下跌的保證

此外包括諸多對投資、數學錯誤的認知，這才讓我驚覺：原來在金融業當高階主管，對於專業知識的要求門檻似乎不高？

4.在行業內一再見證客戶、同事、主管們的虧損，大多數人都很努力的想賺錢，但不論是知識不足、設備不夠、又或是運氣不佳，幾乎沒有人是可以持續轉大錢的。八成以上都是賠錢居多，極少數整體損益賺錢的，不外乎跟「長期投資」有關

5.每個專家講的策略雖然聽起來好像都很有道理，可是卻常互相矛盾，而且事後印證的時候，準確度多半也不高。⁡

6.幾乎所有人都對行情有一套自己獨門的看法，但經歷新冠疫情後，我發現幾乎沒有人可以掌握股價的漲跌，大家往往都只能事後看圖說故事。

7.我實際交易股票的時候，也覺得心理壓力太大，一般人根本沒有時間好好研究，雖然新手時期頂多幾千元、幾萬元的損益，但這也是社會新鮮人好幾天的薪水！重點是交易賠錢後，還會影響到一整天的工作心情，對於社會新鮮人而言是一筆超級不划算的「投資」。

撰文作者：理財館長

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內容已獲 理財館長 授權，原文出處於此

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