月買100股00878⋯長輩要他改存台積電！網2原因支持

投資股票學問多，一名網友透露，他固定每月投資100股的00878，此做法卻被長輩提點不適當，對方建議將錢存下，等到台積電（2330）跌到500以下再買進，有網友認同直呼「今年不適合存股，現金為王」，也有人認為，每月只買100股意義不大，不如存錢投資自我以提升收入。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他每月發薪固定投資100股的國泰永續高股息（00878），不過家中長期投資股票的老人卻告訴他「買的不好」，建議他先存錢，等到台積電跌到500以下再買進。

該網友告訴長輩自己是存股族，對方則回應，不該選00878這種股票，應該要選比較好的科技公司，因為當政府要救股市時，會選在台灣前幾的股票，不會選像00878這種小股票，讓他好奇問「但是00878目前已快存滿一張，我該改變策略嗎？」

有網友支持他，留言「878很適合小資存，目前年度殖利率5%多了」、「照自已的方式就可以了」、「878不算小，千億規模，只是股價比較低」、「00878不是股票，ETF是屬於基金」、「逢低買進台積電還是可以的，熊市被套牢了就當暫存股，etf買了就買了，投資的目的清楚就好了，不要輕易的被旁人左右」。

不過也有網友質疑，每月買100股00878意義不大，留言「我覺得你不要浪費錢買股票，先想辦法提升主動收入，寧願拿這個錢去上課學技能，每月100股別鬧了」、「我是覺得如果一個月能投資的錢低於兩萬，還是先想辦法投資自己 提升薪水就好」、「以878股價來說，至少一個月一張吧，你這好像專程去銀行開戶，結果每月只存5元、10元」。