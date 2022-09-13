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金融股明年配不出股息？ 她：中信金（2891）和「這7檔」發生機率不高

聯合新聞網／ 艾蜜莉
聯合報系資料照片／杜建重攝影
聯合報系資料照片／杜建重攝影

今天（6日）下午和朋友去逛超市，提前採買一下中秋節要烤肉的食材，逛一圈下來，她抱怨食材變貴，一邊接著問：「對了，這兩天好多人說金融股明年可能不會發股利耶！這是真的嗎？如果是的話好倒楣喔…我才剛存金融股而已，不會明年就沒股息了吧！」

其實除了她以外，也有蠻多大大都有問到這個問題，但我覺得存股不就是要輕鬆、愜意嗎？何必擔心不一定會發生的事情呢？

確實今年因為升息的影響，很多以壽險為主體的金控股都出現債券跌價損失，再加上防疫險的拖累，淨值和其它損益都元氣大傷。

不過不管是買了金融股要賺價差還是存股領股息，就算明年最壞的情況，金融股真的發不出股息，股價一定會跟著反應和修正，這樣子已經擺很久的一大堆子彈就有地方可以花了。

而且對要長期存股的大大來說，定期定額買的股數也會更多，只要不發股利這件事情不成為常態，那就視為一次性的利空，是百貨公司的週年慶在打折出清就好。

說到這邊，那到底金融股明年有沒有可能不發股息？如果是在艾蜜莉觀察清單的八大金融股（富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、玉山金（2884）、合庫金（5880）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、第一金（2892）），事實上我認為不發的機率也不會太高，最多應該就是少發一點。

因為有官股背景的金控，通常都不會跟政府的預估股息差太遠，而民營金控又因為競爭激烈，如果要鞏固股東的信心，也大多會用增資或是別的方式擠出股息，之後用獲利來慢慢填補這個資金缺口。

不過，不管會怎麼樣，先把投資規劃安排好資金也準備好，這樣一定就不會錯了。

撰文作者：艾蜜莉

臉書：「艾蜜莉-自由之路

本文內容已獲艾蜜莉授權轉載，原文於此

2891中信金 2881富邦金 2882國泰金 2884玉山金 合庫金 2880華南金 金融股 配息

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