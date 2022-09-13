存股月花2萬該投資2330還006208？ 網一面倒：買這檔

投資股票標的選擇相當重要，若沒有做足功課可能面臨虧損風險。有網友打算每月投入2萬元投資，正在考慮存台積電（2330）或富邦台50（006208），前者為個股投資、後者為被動投資。對此，其他網友全數一面倒建議選006208，有人留言「006208可以不看價位或是市場氛圍買進，個股就不適合了」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他每月投入2萬元的投資資金，目前正在考慮存2330或006208，該網友認為，「006208偏向被動投資，保證自己的損益跟大盤差不多；2330則是個股投資，優點是擁有強大的技術護城河，且有良好的企業文化，該如何選擇？」

對此，其他網友多一面倒選擇006208，有人留言「我認為006208較優，買2330就算是定期定額，也算是主動投資，006208可以不看價位或是市場氛圍買進，個股就不適合了」、「兩個快要一樣的東西，選大盤比較好，可以配006208+00646」、「006208就對了」、「我會選006208」。

還有網友留言建議投資「00878、00830」，此外也有人提醒「006208會有保管費、管理費之類的內扣費用喔」，原PO坦言「這也是考慮的點之一」，不過有其他網友直言「內扣費基本上可以少到忽略不計，尤其原PO金額又不大」。