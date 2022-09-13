力積電（6770）便宜到該抄底了？他曝「3原因」 網酸：反串

台股12日收14,807.43點，成交量達1,844.73億元。其中討論度一直頗高的力積電（6770）收漲超過3%。有網友指出，力積電從去年底上市後上漲幅度低、營收逐月創高、價格一路下滑，直言「力積電該抄底了，沒看過這麼便宜的時候」，他甚至認為「力積電大概率會反轉，失敗過的人會更強大」。對此其他網友則直呼「反串吧？」

中秋連假結束後台股反彈，12日加權指數維持高檔表現，盤中最高達14,856.23點，終場共上漲224.01點，收14,807.43點，成交量達1,844.73億元，其中漲幅相對突出者有力積電（6770），終場收漲超過3%，成功站上5日線。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「力積電自從去年年底上市之後，沒什麼漲過、營收逐月創高、價格一路下滑，從80沿途下跌剩下30出頭，已經剩下高點的0.375了。

以週線來看的話，赫然發現這已經跌破興櫃的開盤價31.1元，代表有買力積電的人現在都套了，換句話說也就是沒看過這麼便宜的時候，以最近日線來看已經發生背離，價格創新低但MACD卻穩穩回升。

這邊背離的意思是市場拋售的力度沒有之前那麼大、賣壓開始減緩，以過往經驗來說大概率會逐漸反轉，黃崇仁的力晶公司曾經下市過，大部分人都會擔心歷史重演，力積電二次下市，我倒不這麼擔心，反而認為失敗過的人更加強大，看他接下來有什麼招，相信黃董，年底就懂」。

然而許多網友不認同他的論點，紛紛留言「力積電每天無融券可賣，感覺大家還是普遍看空」、「力積電是反串吧」、「相信黃董，下市我懂，我就問他稼動率慘成那樣是要漲什麼？上面套牢賣壓重成那樣是要漲什麼？」、「我OK你先買」。

還有網友留言「買力積電跟買如興一樣」、「相信黃董，還是不懂」、「力積電的部分我就當你在反串，10多年液晶電視剛出來時面板還不是飆到爆，都說未來需求暢旺前景看好，結果還不是沒幾年就被韓國和中國打趴，這一次聯電力積電能起來很大原因是靠國外停工和疫情轉單才能有這一波景氣循環，晶片短缺什麼的都是唬爛而已啦，我們3年後見真章」。