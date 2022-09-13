台股「成交量不到2000億」還有人玩？網曝主因：現在才正常

台股12日開高走高，終場收在14,807.43點，上漲224.01點，成交量1,844.73億元。然而有網友認為，近日台股成交量萎縮，成交量相比去年同期少了上千億以上，質疑「台股是不是沒人玩了？」不過其他網友對此番言論相當不以為然，有人解釋，現在的成交量才正常，前兩年成交量高主因是航運、鋼鐵等影響。

一名網友在論壇Dcard發問「台股沒人玩了？」他指出，「隨著股市熱潮慢慢衰減之後，可以看的出來整體交易量真的下滑不少，從7月開始因為一堆利空消息，導致股市大幅下跌，接著成交量就大量萎縮，去年同期可能平均也有個3000億左右，最近連穩定2000億都有點困難，如果股市像死水一樣沒有活錢注入，儘管未來有再多利多也很難向上攻」。

不過其他網友並不認同他的看法，紛紛留言「你在講什麼？有啊，一堆人，今天有量耶，比較少，保守觀望多，上下大盤也拉130點以上了」、「期貨市場量都比以前大，跟著趨勢走，多空根本沒差，個股是一堆套牢，都是法人在丟貨而已。這種量才是正常台股的量，之前有3、4000億是因為航運、鋼鐵的關係」。

還有網友表示「反彈格局連月線都站不上怎麼會吸引技術派的大戶、散戶進場呢，站上月線叫短線翻多，去看看跌下來的前幾個禮拜上月線後，成交量出來了也帶起一波走勢，現在妳問的這問題表示妳適合存股」、「抱怨量少不會自己下來做喔，你每天幫忙沖個1千萬啊」。