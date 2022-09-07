歐洲、中國都不好 錢該往哪投資？股市大咖的首選國是…

摘要 1. 歐洲能源危機造成通膨加劇，中國疫情加旱象停電導致生產受阻，目前只有美國底氣比較足。 2. 目前前景有些混沌，投資策略謹慎小心為上。藍籌股和部份科技股底部慢慢浮現，債市則可優先考慮投資等級公司債。

歐洲由於能源天然氣的供應趨緊，造成通膨隱憂的加劇；中國大陸是疫情、停電，加上美國緊縮科技業晶片的供應，經濟數據也表現不佳。此刻只有新興亞洲部分國家，還有美國的底氣比較足。但美元居高不下，打擊到一些經濟體，股市似乎又陷入衰退的疑慮。

盤點現況，這時候等於是黎明前的黑暗，時間可能需要一個季度的觀察。美國比較篤定在復甦中，其餘國家都有些許疑慮，而升息潮可能慢慢降溫。

投資部位在此時的布局的確有難度，一些保守部位有其必要，因為前景有些混沌，類現金及固定收益型基金占不超過三分之一，保留實力。

沒有人可以預測底部的時機，但是接近、或價值逐漸浮現，卻是可以細心覺察，忍受短期可能套牢的風險，享受中長期的收成，此刻是開始布局藍籌股及部分科技股的時候，即使債市走向空頭，「投資等級公司債」還是可以列入考量，國家則是偏向美國。

國內景氣也逐步向下緩降，央行雖不得已升息，但是可能接近末段了。產業好壞差異非常大，投資時要非常小心，結果差很大，要慎重。

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