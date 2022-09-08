他保守歷經疫情、升息都不敢進場 網嗆爆曝「這類股」可進

近年受疫情等影響股市起伏劇烈，今年7月13日國安基金進場護盤。有股市小白認為自己較為保守，過去遇到疫情、升息等狀況都無法下定決心進場，近期出現潛在經濟危機，可能有更大型風波，因此考慮進場股市。一番言論卻讓其他網友不以為然，有網友直言「你不是偏保守，是偏膽小」，也有人建議目前「存股」蠻適合進場。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「從去年開始身旁朋友都發狂似的投入股市之中，但一直以來在理財上我都是比較偏保守的方式，雖然早早就把證券戶開好，卻還是想等到一次大型的經濟危機真正爆發導致大蕭條後再趁低點布局」。

該網友說，「近年來雖然有幾次還不錯的機會，像是疫情、升息等造成股市陷入恐慌拋售的狀況，但是並沒有很嚴重影響股市的狀況，不過近期Fed又再起鷹派言論，加上各國似乎都有一些潛在的經濟危機等著大爆發，中國也又開始封城鎖國，如果真的發生危機的話，對新手來說是不是一個還不錯的進場機會啊？」

不少網友對於他的考慮相當嗤之以鼻，有人留言「你不是偏保守，是偏膽小」、「七月初大跌那時候就是佈局的好機會」、「天天都能操作，看買什麼標的而已」、「怎麼現在才來問？7月國安基金進場當天不是就該買了嗎？」、「一直等你怎麼確定那個時候什麼時候來？等到最後都不下來你不就在浪費時間？新手果然有很美的夢呢」、「下跌的時候你沒買，漲的時候才要追嗎？」

有網友留言建議「開始定期定額啊」、「目前的話存股蠻適合進場的喔」、「挑對類股就滿好的」、「選股不選市」、「新手不該用這個方式操作，如果沒有足夠的知識跟一點經驗，你不會知道哪裡是底，也不會知道要用什麼樣的策略進場，更不知道要怎麼出場」。