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靠投資達財富自由？網曝「關鍵」：0.001％的本多終勝

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為，若要靠著投資達到財富自由，首要條件就是本金要夠大。圖為投資股票看盤示意圖。圖片來源/ingimage
網友認為，若要靠著投資達到財富自由，首要條件就是本金要夠大。圖為投資股票看盤示意圖。圖片來源/ingimage

投資理財不易，一般市井小民若盼望靠投資理財達到財富自由的程度，可說是件非常遠大的夢想。有網友表示，最近因工作上的問題相當憂鬱，加上股市投資又嚴重虧損，讓他不禁反思「有人靠著理財財富自由的嗎？」對此，其他網友坦言，除非本金很大才有機會靠投資財富自由，可能一萬人裡面只有十個人能達到這個目標，換算下來只佔0.001％。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「社畜如我最近上班上到心情有夠差，主管問題一堆，同事又整天裝死，前幾個月聽了朋友的建議投入股市，然後這陣子賠到六親不認這樣，每次工作到要死要活的時候就想知道，真的有人靠著投資理財實現財富自由嗎？」

該網友表示，「每一年都會有什麼少年股神、股海明燈，但這些人都是少數吧，更別提股市本來就有賺有賠，不可能每個人的損益永遠都那麼好，今天你乘著浪頭轉了一把，可能下個月會全部賠掉，大家身邊有人或長輩靠著理財財富自由的嗎？」

其他網友則坦言「少數，1萬個人大概10個」、「靠投資達到財富自由，首先你要有錢」、「財富自由沒有，因為本金太小，但是的確有還不錯的獲利，生活也變得寬裕一些，應該是因為你進場的時間不對，又是新手」、「問了很多大佬，到最後得到的結論都是同一個『本（指本金）多終勝』」。

不過也有網友分享身邊靠投資成功的案例，留言「我公公靠投資股票賺了一筆錢，以大房換小房又賺了一筆錢，現在資產應該有上億，但他也曾經在金融海嘯時虧到傾家蕩產，好在人脈廣，有朋友幫忙」。

理財 Dcard

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