笑死！股市版...「有人說年底上兩萬」 網爆共鳴：笑著笑著就哭了

台股7日以14,557.86點開低，使指數下跌少於200點，終場收在14,410.05點，下跌267.15點，成交量1,804億元，引發股民叫苦連天。PTT網友崩潰以來「笑死」填詞自嘲，讓不少股民看了心有戚戚焉，也有網友心痛表示，「笑著笑著就哭了」。

一名網友在PTT發文表示，「今天大盤跌爛氣氛很差，不過最近沒甚麼歌好寫，只好順手來改個圖」，他也貼出他的「笑死」改圖，包括笑死，竟然有人抽到十八張中探針；笑死，竟然有人說年底上兩萬；笑死，竟然有人看美股做台股；笑死，竟然有人說晶片缺到明年；笑死，竟然有人半夜AVAV叫；笑死，竟然有人說糖漿不會輸；笑死，竟然有人三點準時看節目。

其他網友紛紛留言「笑死，然後就哭了」、「笑死，竟然有人說生技跌大盤就會漲」、「笑死，大盤跌我叫會員買的持股也跌」、「笑死，竟然有人相信選舉前會護盤到萬六」、「笑死，本文違反數位中介法即將被刪除」、「笑死，竟然有人萬八在存股」、「笑死，台幣對美金27元肯定是常態」。

還有網友留言「歡迎收看笑死總蘇令，今天台北股市大跌，笑死」、「台北股市大跌跟我們的股票有關係嗎？妹油嘛，笑死」、「中探針我朋友已經崩了，錢都被騙走」、「笑笑笑笑笑笑，被笑了」、「笑著笑著就哭了」。