台股下跌賠到被追繳！他哭喊「什麼鬼島？」 反遭PTT狂嗆

台股7日以14,557.86點開低，雖一度向上拉升，使指數下跌少於200點，但終場仍收在14,410.05點，下跌267.15點，成交量1,804億元；三大法人賣超228.35億元。PTT網友哀嚎「已經接到營業員電話說要補錢，國安在幹嘛？到底什麼鬼島？」其他網友認為，「還沒到底，大概會跌到明年中」。

一名網友在PTT發文哀嚎「拜託大盤不要再跌了，剛剛已經接到營業員電話要補錢了，不補明天中午就砍，到底國安在幹嘛？萬五做多還能賠到要追繳，到底什麼鬼島？」

然而許多網友反嗆他，留言「你有開槓喔」、「萬五做多應該賺爛了吧，那時候不是天天嘎幾百點嗎」、「你怎麼還沒停損」、「選舉在11月，不先跌再拉怎麼讓你有感？思考一下好嗎」、「別開槓不就沒事了」、「萬五還敢做多喔」、「賠錢就要國家幫忙了？」、「賺錢自己英明神武，賠錢國家負責」、「您賺錢時有沒有分國安？」、「少在那怪東怪西」。

不少人認為大盤還會繼續下跌，有人留言「明天還會再跌」、「這種崩潰文還不夠多，還沒到底啦放心」、「從萬四到萬五只花了幾天，從萬五回萬四大概也是」、「下禮拜反彈再出，少賠一點」、「明天繼續跌」。