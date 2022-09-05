快訊

Novavax開放「12-17歲」青少年施打 指揮中心公布接種細節

中職／最美電影有最好結局？羅力先發6.1局掌聲中退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友問萬海跌至78元是否進場好時機？ 分析師勸：不要接刀子

聯合新聞網／ 綜合報導
透過投資理財，可以為自己增加經濟收入。示意圖/ingimage
透過投資理財，可以為自己增加經濟收入。示意圖/ingimage

貨櫃股近期陸續遭本土投顧及外資法人調降評等，股價也破底，貨櫃股跌勢沉重，萬海（2615）近期甚至有單日跌逾5%。因此PTT有網友詢問，「78元的萬海是好的進場點嗎？」引發網友熱議。

原PO表示，去年很夯的航運股，今年股價都很慘淡，其中龍頭萬海，股價從3百多跌到剩78元，但萬海的營收比去年同期還要好，EPS也相當亮眼。

原PO補充，雖然知道萬海是景氣循環股，但是如果投機想要賺一筆價差，他詢問網友「78元的萬海是好的進場點嗎？」原因在於78元的萬海已經很接近去年的起漲點了。關於投資風險部分，他說明，如果不慎被套，今年股利應該不會輸去年，假設股利10元，成本變成68元，好像也不會虧。

對於航運股，證券分析師張陳浩表示，雖然貨櫃股的股價下跌，但包括均線走平、1個月股價不破底的築底跡象還未出現，「不要接掉下來的刀子」。統一投顧董事長黎方國表示，下半年的變數相當大，且後續貨櫃股的獲利可能回到原本的獲利常態下，操作上要保守謹慎。

其他網友紛紛表示，「萬海不要買，營收最爛，股息最差」、「問就是買，你不買別人怎麼解套？」、「疫情前是多少，那個點就是進場點」、「有聽過股票一定填息的嗎？」、「等40以下再考慮進場吧」。

萬海 景氣

延伸閱讀

他問「2千萬房產賣掉轉投資好嗎」 自稱有15年投資經驗遭質疑

大家對年底股市悲觀 他求問現在「該存股還是買美金定存」？

00878、0056該選誰好？專家：它僅上市兩年績效卻贏了20幾％

九月台股恐面臨的「5大空頭」！ 專家：但這類股處在利多鋒頭

相關新聞

網友問萬海跌至78元是否進場好時機？ 分析師勸：不要接刀子

貨櫃股近期陸續遭本土投顧及外資法人調降評等，股價也破底，貨櫃股跌勢沉重，萬海（2615）近期甚至有單日跌逾5%。因此PTT有網友詢問，「78元的萬海是好的進場點嗎？」引發網友熱議。

Fed發言嚇趴股市！投資大咖：早就知道要抗通膨 你在怕什麼？

由於美國聯準會（FED）主席釋出鷹派的論調，市場一片恐慌，股市再度重挫，悲觀情緒又甚囂塵上。此時，究竟如何解讀研判呢？我認為，大家心理太脆弱了！

大咖藏寶圖 市場有力人士都在買什麼？！

股神巴菲特大買西方石油，為什麼？索羅斯近期買進特斯拉與蘋果，又是為什麼？還有國安基金、8大行庫他們最近又在買什麼？這些投資動作的背後所交織出來的脈絡，是投資人想要在未來獲利的重要關鍵，本單元專家將拆解市場有力人士、大咖們的想法，歸納他們的進出動作與目標，為你拼湊出一張完整的大咖藏寶圖。

生技股飆風再起 市場聚焦11檔悍將搶眼

生技股成為內資重要的人氣股，經過休養生息之後，生技股有機會再創高峰嗎？哪些是值得留意的標的？它們各自擁有哪些題材？投資人該如何觀察與操作？

車電股錢途遠大需求爆發 概念股把握機會上車

在電動車及節能發展為各國未來施政重點下，車用電子產業未來前景將不容小覷，尤其是碳化矽、整流二極體、功率半導體、先進駕駛輔助系統及車內影音娛樂系統…等族群，值得投資人追蹤。

Q3作帳險中求勝 運用投本比跟著投信拚業績

今年年初以來，絕大多數基金都陷入負報酬的困窘；儘管已收復季線，不過產業疑慮仍在，現在拚績效也只好且戰且走，保持靈活。本文將層層把關尋找投信重壓拚業績的方向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。