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網友問萬海跌至78元是否進場好時機？ 分析師勸：不要接刀子
貨櫃股近期陸續遭本土投顧及外資法人調降評等，股價也破底，貨櫃股跌勢沉重，萬海（2615）近期甚至有單日跌逾5%。因此PTT有網友詢問，「78元的萬海是好的進場點嗎？」引發網友熱議。
原PO表示，去年很夯的航運股，今年股價都很慘淡，其中龍頭萬海，股價從3百多跌到剩78元，但萬海的營收比去年同期還要好，EPS也相當亮眼。
原PO補充，雖然知道萬海是景氣循環股，但是如果投機想要賺一筆價差，他詢問網友「78元的萬海是好的進場點嗎？」原因在於78元的萬海已經很接近去年的起漲點了。關於投資風險部分，他說明，如果不慎被套，今年股利應該不會輸去年，假設股利10元，成本變成68元，好像也不會虧。
對於航運股，證券分析師張陳浩表示，雖然貨櫃股的股價下跌，但包括均線走平、1個月股價不破底的築底跡象還未出現，「不要接掉下來的刀子」。統一投顧董事長黎方國表示，下半年的變數相當大，且後續貨櫃股的獲利可能回到原本的獲利常態下，操作上要保守謹慎。
其他網友紛紛表示，「萬海不要買，營收最爛，股息最差」、「問就是買，你不買別人怎麼解套？」、「疫情前是多少，那個點就是進場點」、「有聽過股票一定填息的嗎？」、「等40以下再考慮進場吧」。
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