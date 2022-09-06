快訊

明年過年放10天想出國？17國旅遊入境規定、限制一次弄懂

疫情升溫！次世代疫苗開放「兩階段接種」施打對象曝光

林智堅台大碩士學位遭撤銷 教育部證實已收到訴願書

買股後遇疫情心態炸裂！他慘遭追高殺低 網曝3關鍵原因

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在疫情前進入股市，後來遇到股市崩盤相當崩潰。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
網友在疫情前進入股市，後來遇到股市崩盤相當崩潰。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

近年來受到疫情等影響，股市出現劇烈變動，有網友在疫情前進場股市，後來歷經股市不斷崩盤，讓他心態相當崩潰，上演「追高殺低」戲碼。其他網友總結心態崩壞的關鍵因素，包括不了解自己買的股票、只想玩價差、沒有想好最壞的情況，有人建議「買大盤就是穩穩地買，不相信台灣就買美國ETF」。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「股票下跌的時候，大家是怎麼維持心態的？」他表示，他在疫情前進入股市，後來股市崩盤、美股熔斷，「天真的菜雞如我心態就崩了，心想現在先賣，等他漲回來我再便宜買，兩天後國安基金進場，就上演追高殺低劇本」。

該網友表示，「追高買回來之前的持股以後，就乖乖的買大盤，反正只要外星人或阿共沒打來，遲早會漲回去，今年的股市從年初開始就一路往下崩，我因為買的早，所以看股價上上下下比較無感，但我相信有在股海進進出出的朋友們應該沒有很好受，在盤勢這麼差的時候，大家是怎麼維持心態、保持紀律的？」

其他網友則留言「心態會慌通常有二個原因，一，交易買賣沒有確切的理由與邏輯；二，沒有去想最壞的情況是什麼？如果發生了我要怎麼執行？」、「下跌會緊張害怕的通常是一，對自己買的股票不了解，跟著少年股神瞎買的；二，只是想玩價差的，我本身是存股派，我知道我主要目的是股利，所以跌越多我反而越開心」。

還有網友留言「我做波段，沒什麼特別感覺，碰到停損就出場而已，等待下一次進場點，交易情緒大代表交易心態不夠完整」、「買大盤的話，就是穩穩地買，相信自己的國家還有台積電。不相信台灣的話就去買美股的大盤、ETF，除非世界末日，不然美國一定強，所以真的沒什麼心態炸裂的情形」。

疫情 美股 ETF Dcard 台股

延伸閱讀

台積電跌落500元可以安心買！ 專家：先進製程仍吃緊

九月台股恐面臨的「5大空頭」！ 專家：但這類股處在利多鋒頭

力積電（6770）跌幅48％PTT卻喊「年底就懂」 網曝關鍵：等賺翻

132萬定期定額存股「這兩檔ETF」3年 她：遇上股災還是賺

相關新聞

買股後遇疫情心態炸裂！他慘遭追高殺低 網曝3關鍵原因

近年來受到疫情等影響，股市出現劇烈變動，有網友在疫情前進場股市，後來歷經股市不斷崩盤，讓他心態相當崩潰，上演「追高殺低」戲碼。其他網友總結心態崩壞的關鍵因素，包括不了解自己買的股票、只想玩價差、沒有想好最壞的情況，有人建議「買大盤就是穩穩地買，不相信台灣就買美國ETF」。

定期定額vs.逢低買進 哪種投資方式會讓你笑到最後？

莫非定律（Murphy’s Law）說，凡是可能會出錯的事，就會出錯。股票投資人在拿捏進場時機時，往往有這種感覺，老是擔心會在大崩盤前進場投資。作為退休金的長期儲蓄者的優點，就是買進的股票會分散在各種股票市場的環境下。

力積電（6770）跌幅48％PTT卻喊「年底就懂」 網曝關鍵：等賺翻

半導體產業庫存調整下，面臨客戶砍單及價格調降壓力，衝擊3家業者5日股價齊挫，尤以力積電（6770）盤中重挫逾8%，跌勢最重；力積電從5月間59.4元一路下跌，跌幅已超過48%。PTT網友好奇「相信黃董，年底就懂」意思為何，有網友解答，建議放空等6770年底下市，「上次下市的人都賺翻了」。

網友問萬海跌至78元是否進場好時機？ 分析師勸：不要接刀子

貨櫃股近期陸續遭本土投顧及外資法人調降評等，股價也破底，貨櫃股跌勢沉重，萬海（2615）近期甚至有單日跌逾5%。因此PTT有網友詢問，「78元的萬海是好的進場點嗎？」引發網友熱議。

Fed發言嚇趴股市！投資大咖：早就知道要抗通膨 你在怕什麼？

由於美國聯準會（FED）主席釋出鷹派的論調，市場一片恐慌，股市再度重挫，悲觀情緒又甚囂塵上。此時，究竟如何解讀研判呢？我認為，大家心理太脆弱了！

大咖藏寶圖 市場有力人士都在買什麼？！

股神巴菲特大買西方石油，為什麼？索羅斯近期買進特斯拉與蘋果，又是為什麼？還有國安基金、8大行庫他們最近又在買什麼？這些投資動作的背後所交織出來的脈絡，是投資人想要在未來獲利的重要關鍵，本單元專家將拆解市場有力人士、大咖們的想法，歸納他們的進出動作與目標，為你拼湊出一張完整的大咖藏寶圖。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。