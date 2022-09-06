買股後遇疫情心態炸裂！他慘遭追高殺低 網曝3關鍵原因
近年來受到疫情等影響，股市出現劇烈變動，有網友在疫情前進場股市，後來歷經股市不斷崩盤，讓他心態相當崩潰，上演「追高殺低」戲碼。其他網友總結心態崩壞的關鍵因素，包括不了解自己買的股票、只想玩價差、沒有想好最壞的情況，有人建議「買大盤就是穩穩地買，不相信台灣就買美國ETF」。
一名網友在論壇Dcard發文詢問「股票下跌的時候，大家是怎麼維持心態的？」他表示，他在疫情前進入股市，後來股市崩盤、美股熔斷，「天真的菜雞如我心態就崩了，心想現在先賣，等他漲回來我再便宜買，兩天後國安基金進場，就上演追高殺低劇本」。
該網友表示，「追高買回來之前的持股以後，就乖乖的買大盤，反正只要外星人或阿共沒打來，遲早會漲回去，今年的股市從年初開始就一路往下崩，我因為買的早，所以看股價上上下下比較無感，但我相信有在股海進進出出的朋友們應該沒有很好受，在盤勢這麼差的時候，大家是怎麼維持心態、保持紀律的？」
其他網友則留言「心態會慌通常有二個原因，一，交易買賣沒有確切的理由與邏輯；二，沒有去想最壞的情況是什麼？如果發生了我要怎麼執行？」、「下跌會緊張害怕的通常是一，對自己買的股票不了解，跟著少年股神瞎買的；二，只是想玩價差的，我本身是存股派，我知道我主要目的是股利，所以跌越多我反而越開心」。
還有網友留言「我做波段，沒什麼特別感覺，碰到停損就出場而已，等待下一次進場點，交易情緒大代表交易心態不夠完整」、「買大盤的話，就是穩穩地買，相信自己的國家還有台積電。不相信台灣的話就去買美股的大盤、ETF，除非世界末日，不然美國一定強，所以真的沒什麼心態炸裂的情形」。
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