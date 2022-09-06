力積電（6770）跌幅48％PTT卻喊「年底就懂」 網曝關鍵：等賺翻

半導體產業庫存調整下，面臨客戶砍單及價格調降壓力，衝擊3家業者5日股價齊挫，尤以力積電（6770）盤中重挫逾8％，跌勢最重；力積電從5月間59.4元一路下跌，跌幅已超過48％。PTT網友好奇「相信黃董，年底就懂」意思為何，有網友解答，建議放空等6770年底下市，「上次下市的人都賺翻了」。

台股5日大盤指數在平盤上下遊走，3檔以成熟製程為主的晶圓代工廠股價齊跌，力積電以33.5元開低，高點一度翻紅至33.7元，但在賣壓加重下，再翻黑下探至30.5元，盤中跌幅8.34%；力積電去年12月3日盤中高價達80.3元，其後一路下跌，今年3月8日盤中低點達49.7元後反彈，5月20日高點59.4元，其後一路再往下探底，截至5日盤中低點，跌幅超過48%。

有網友在PTT發文詢問「力積電（6770）要怎麼懂？」他詢問，「請問推文跟新聞說的 『相信黃董，年底就懂』是要懂什麼？是買點還是埋點？」

其他網友紛紛解答「無腦空就對了，年底有機會下市」、「與其他成熟製程跌幅相比很明顯今天超跌，老天爺給的禮物要好好把握」、「聽說下市0.3收滿滿再上市賣60賣爽爽，200倍了，根本隨便賣都贏」、「力晶仔抱過壁紙都高歌離席了吧」、「年底抄底、下市等上市，財富自由」。

還有網友留言「有買過力晶的，然後力積電50以上賣光爽賺，況且力晶現在都還有在配息」、「之前下市自救會都變同樂會了」、「下市前歐印」、「下市前買，相信黃董」、「下市、上市、割韭菜概念股」，但也有人質疑「會挑戰二次下市嗎？」、「他可以下了又上，你怎麼知道不會再下一次」。