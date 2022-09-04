Fed發言嚇趴股市！投資大咖：早就知道要抗通膨 你在怕什麼？

摘要 1. 鮑爾在央行年會的鷹派發言嚇壞股票市場，但台股資深投資人認為，長期物價一定往回走，解決通膨本就是第一要務，等於未來劇本已經寫好，投資人不需要自己嚇自己。 2. 現階段重美國輕歐亞、以防禦型商品和高股息商品為主，保留現金，耐心等候，是首要策略。

由於美國聯準會（FED）主席釋出鷹派的論調，市場一片恐慌，股市再度重挫，悲觀情緒又甚囂塵上。此時，究竟如何解讀研判呢？我認為，大家心理太脆弱了！

原本，控制通膨就是第一要務，因為通膨數據尚未確認降溫——事實上也的確如此，所以聯準會也不希望市場過度放鬆，一昧以為貨幣政策很快要轉為寬鬆，否則前面的努力很可能功虧一簣！

記住，數據仍然是「落後指標」，前瞻來看，物價一定是往下降之路邁進。也許這次升息仍不改3碼，但是下次升2碼的機率，已然提高，股價已經反映這樣的悲觀，因此低檔還是不會太久。

歐洲的情況倒是比較難說，通膨加升息，景氣狀況復甦緩慢值得再觀察。亞洲也是受到強勢美元影響，經濟復甦壓力沉重，只有美國比較篤定、方向明確。

所以，此時此刻的投資方向，可能要重美輕歐亞，重組合分散、輕集中重壓，保留現金，加強防禦型商品有其必要。防禦型商品，如投資等級公司債、REITS基金、可換股債券基金、資產配置基金、多元資產配置基金等，都可以列入考慮。

混沌不明之際，績優股、藍籌股、高股息高殖利率股票，仍然是不二選擇。ETF也是避開風險另類選項。

再強調一次，不需要太悲觀，把預期報酬率降低，中長期等候，都是必要的心理準備。台股的操作獲利難度加高是不爭的事實，每年總會有一段時間是如此，耐心等候，也是一種策略。

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