定期定額vs.逢低買進 哪種投資方式會讓你笑到最後？

分散時間投資

目標日期基金對散戶投資人的一大好處，在於一支基金就可以進行簡單又有成本效益的分散投資。不過，還有一種分散退休資產的簡單方法，跟選擇的投資標的無關。

莫非定律（Murphy’s Law）說，凡是可能會出錯的事，就會出錯。股票投資人在拿捏進場時機時，往往有這種感覺，老是擔心會在大崩盤前進場投資。作為退休金的長期儲蓄者的優點，就是買進的股票會分散在各種股票市場的環境下。

絕大多數的投資大眾，都不會第一次進場就投入一大筆資金，除非老爸老媽超級有錢，要不就是繼承了大筆遺產。你會定期從薪資中撥出一筆錢來投資，或者在固定日期從銀行帳戶提撥一筆錢，一步一腳印地累積財富。

這種平均成本法會分散在不同時間點，有時在股市頻創新高時買進，有時在股市大跌時買進，有時則是介於兩者之間時買進。如果你像這樣規律地投資，代表有時花相同金額會買到比較多股（當市場下跌），有時則是買到較少的股數（當市場上漲）。

這個策略最重要的在於，乖乖買就對了。試圖精算買股的時機點，到頭來反而不盡人意，因為股市漲跌如賭博，沒有人一直都是贏家，哪怕你只在市場下跌時買進；換言之，「買低賣高」的古老投資建議，結果並不如預期。

財經作家馬奇烏利（Nick Maggiulli）進行了一項研究來測試上述理論，他比較了兩種買股策略，一種是簡單法，一種是神算法。第一種策略是40年間每個月固定投資100美元（經過通貨膨脹調整）到美國股市，我們稱此為簡單的投資策略。神算的策略則是完全不合乎現實，它假設你只在股市兩個空前高點之間的絕對低點才投入100美元，因此，這不光是逢低買進的策略，而且還是在每個週期的市場底部買進。

結果，哪一種做法勝出？

答案是，簡單投資法竟然擊敗神算法，從1920年代起，勝利的比率高達70％；神算策略錯過了市場最低點，使勝率從30％掉到僅剩3％。再加上，沒有人厲害到能在每次空頭市場的底部或接近底部時進場，這就是即使兔子的速度像博爾特（Usain Bolt）註＊那麼快，烏龜還是贏得比賽的緣故。馬奇烏利的結論是：「即使是上帝，都贏不了平均成本法。」

簡單法能打敗上帝，是因為有規律的投資，長期下來會讓存下的錢有更多時間成長。老是試圖在市場低點投資，代表了在場外觀望，並且錯過優渥的股利和市場增值，加上股市在經過一段時間後，上漲的機會多於下跌，如果想算準買點，可能得等很久，才會遇到較好的進場時機。

平均成本法有時會讓你買得比較貴，有時比較便宜；有時你在股票價值被低估時買進，有時在高估時買進，唯一要緊的是繼續買，如此一來，你就不會受制於任何一個時間點。從這個角度來看，股市波動不再是敵人，而是朋友，能讓你在不同市場環境的不同價位上取得平均值。

作為一個淨儲蓄者，你應該樂見股市三不五時跌一下；未來還有幾十年的年輕人，每天晚上睡覺前應該祈禱股市下跌。

唯一要緊的是繼續買。

繼續買，尤其在股票下跌時。

還有一件事值得一提，那就是整體而言，股市虧損並不是永久的；唯一永久的虧損，是當你恐慌出售的時候。

《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》。圖/時報出版提供

這種思維方式很容易受群眾心理所左右，不過，這時候心戰喊話倒是挺有用的，因為在股市出現壓力的情況下，人不會依理性行事。有時你必須哄騙自己繼續待在場上，因為當股價激烈變動時，賣股的誘惑也會大增。

說服自己多存一點，會比大部分的人想像的還有用，因為光是知識，絕不足以改變你的行為。

註＊編注：牙買加前男子短跑運動員，是男子100公尺、男子200公尺及男子4×100公尺接力的奧運金牌得主。

(本文摘錄自《把小錢滾成大財富：愈早看破愈早財務自由的存錢迷思》，時報出版，未經同意禁止轉載。)