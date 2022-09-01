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他想拿20萬玩槓桿投資 網狂勸：高機率會賠光

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想靠槓桿投資賺錢，其他人苦勸他再想想。本報資料照片
網友想靠槓桿投資賺錢，其他人苦勸他再想想。本報資料照片

投資報酬率越高，面臨的風險也越高，有網友希望以20萬的本金投資高報酬率的權證，然而有許多人紛紛勸阻，直言「開槓桿本金賠光的機率也高，想要發大財的心態去開槓桿玩通常都很慘」。

一名網友在論壇Dcard以「本金少如何加大獲利」為題發文，他表示，目前才剛出社會，本金約20萬元，希望能提高報酬率，他認為存股、定期定額等投資方法報酬率過低，盼能投資權證放大本金，「假設我一年股票有10到15％獲利的話，放一點投資權證大概可以放大到多少？」

然而不少網友紛紛苦勸他要想清楚，留言「開槓桿，本金賠光的機率也高」、「要確定你會看市場趨勢耶，先用模擬的培養敏感度比較好」、「妳先不要只想著賺的部分，應該先想想虧損，我是覺得妳先不要開槓桿，先一般玩看看 等真的虧損過，感受過虧損，再來考慮要不要開槓桿」。

還有網友留言「本金少又想大獲利，不外乎玩合約、開槓桿，不想這樣高風險就先去增加自己本業收入，本金一大錢滾錢就會快」、「這種貪的心態往往是財富累積的絆腳石，先調整好你的觀念再說吧」、「先學會走路，權證會內扣你知道嗎？很容易就被時間價值吃光了本」。

Dcard 股票

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