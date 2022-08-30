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股市停損點怎麼抓？前輩揭「關鍵時間點」：在這之前要設定好

聯合新聞網／ 綜合報導
近年越來越多年輕人投入股票市場。 示意圖／ingimage
近年越來越多年輕人投入股票市場。 示意圖／ingimage

投資理財的市場日益壯大，越來越多年輕人投入股票市場，其中不少操作技巧就會影響到最後的損益。日前一名網友在網路上發文，禮貌詢問前輩「在股市間的停損點都是怎麼抓的？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「停損點都是怎麼抓」為題發文，原PO在貼文開頭就提出疑問，「想問各位前輩，在股市間的停損點都是怎麼抓的？」原PO表示「我知道怎麼起來的就是會怎麼跌」，但總是覺得自己能看準跌深反彈，不過卻常常抓錯點。原PO提到自身操作有些在還沒賠很多時就趕快認賠殺出，「有些就⋯就想問一下大家，停損點都怎麼抓啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「整天都在抓停損你怎麼賺錢？整天都停損就代表一直虧，你要抓的是停利點」、「我都憑感覺」、「不用停損，買了就要有信心，不賺不出場」、「沒有一定正確的停損規則啦，只是一定要停損就好」、「開始痛的時候就可以賣了」、「覺得凹不下去了，看數字不舒服的時候就可以賣了」、「買了睡不著覺，就該停損了」、「依你的風險承受能力而設定」、「基本上會停損就不適合玩台股」。

另外，也有不少網友認為「買之前就要訂停損點」，「買之前就要先想過了吧」、「買進的理由不見就該停損了」、「你買之前就要訂停損點了」、「特哥有教過，買進的理由消失時就該出場」、「一開始進場就要設定了」、「買進當下，10分鐘沒漲上去就該停損了，表示方向看錯」、「進場前就要想停損點了」。

PTT 台股 理財

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