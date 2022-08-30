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他想拿股市轉的80萬來還房貸 網一算利息省不多：再投入錢滾錢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮將投資股市的資金拿來還房貸。示意圖/Ingimage
網友考慮將投資股市的資金拿來還房貸。示意圖/Ingimage

不少人會投資股票或房產，一名30歲的網友在股市投資80萬元，正在考慮是否將這筆資金拿來還房貸，若拿來還款每月可減輕約3000元的貸款。不少網友都認為每月省下的利息不多，不如留下來投資股市錢滾錢。

一名30歲的網友在論壇Dcard發文表示，他在股市投資80萬元，標的包括富邦台50（006208）、國泰永續高股息（00878）、中信關鍵半導體（00891）、台積電（2330）、力積電（6770）、開發金（2883），另外還有負擔房貸，房貸須還款30年，前3年寬限期每月繳1.3萬元，已繳1年、還有2年，寬限期後每月須還3.4萬元。

該網友正在考慮，該將80萬元拿來還房貸，或是留在股市內繼續投資，若將80萬元還房貸，寬限期房貸減至1.116萬元、寬限期後3.1萬元。他表示，他每月薪水5.3萬元、孝親費1萬元、每月不含收租可存3萬元。

不少網友都支持將80萬元投資股市，有網友留言「每月減輕3000元房貸。大約能省下28萬利息，若投入股市30年後80萬有機會變成346萬」、「如果股票績效夠好就不用選擇還貸款，我是覺得未來還是有降息可能，這兩年還在寬限每個月還有現金可存（3萬+資金扣掉利息）累積2年又是一筆」。

還有網友留言「不要急著還房貸，況且你的收入也不錯，房子還租給別人來還房貸，我認為繼續投資在股市比較好，看你的標的都還算可以，沒時間看股票就投ETF玩SP500也行，你兩年後房貸扣掉租金也才剩九千元，你完全有本錢可以在股市裡錢滾錢」。

也有網友建議投資債券，有人留言「我的建議是股市的錢抽出來投資債券，他的配息比較穩定，你難保投資的公司未來哪一年突然爆開或發生什麼事結果就不配息，那你就沒有穩定現金流了」、「很明顯股市不適合你，建議丟債市」。

ETF 台股 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 2330台積電 房貸

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