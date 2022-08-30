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該聯電（2303）撿便宜還長期投資台泥（1101）？網曝關鍵選擇心態
許多人會選擇在低點時進場投資股票，有網友考慮，該投資聯電（2303）或是台泥（1101），主因是聯電現在股價較低，希望能撿便宜，台泥則是他認為適合長期投資。兩支股票各有優缺點且都有網友支持，有人直言「輸贏選聯電，怕死選台泥」。
一名網友在論壇Dcard發文表示，他認為聯電目前股價低，適合進場撿便宜，台泥則是目標為永續發展，適合長期投資，不過兩支股票價格差不多，因此無法決定該投資哪一支。
兩支股票都有網友青睞，有網友留言「我選台泥，但是現在太貴」、「要存就台泥，電子股波動比較大」、「台泥吧，聯電是成熟製程，等哪天半導體技術越來越成熟，各個國家也開始在自家佈局成熟製程的時候，未來就只能等半導體循環才有機會」。
不過也有網友留言「聯電，可以小撿幾張」、「聯電，上100遲早」，還有網友坦言「輸贏選聯電，怕死選台泥」。
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