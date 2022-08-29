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高薪夫妻每月存股「2支股票共4萬」 網友建議：不能全壓台股

聯合新聞網／ 綜合報導
透過投資理財，可以為自己增加經濟收入。示意圖。圖片來源／ingimage
透過投資理財，可以為自己增加經濟收入。示意圖。圖片來源／ingimage

投資理財雖有風險，不過依循良好的投資方式則可以讓生活有更多選擇。PTT有網友發文詢問「如何更有效率存股？」，並表示家庭年收入大約300萬到400萬，夫妻倆會各買006208跟00692，每個月存股4萬，每年共48萬元，但原PO認為存股效率低，並向網友請益是否有更好的存股方法。

原PO說明目前是小家庭，有一個小孩，自身年薪大約90萬，老婆年薪大概200~300萬，已有房，無買房需求。

在投資方面，他表示夫妻倆每個月會各買006208跟00692，一人共投資2萬，每月存股4萬，因此每年共48萬存股，不過原PO認為自己現有的存股效率慢，由於過往經驗也不考慮投資個股、也不打算另外買房地產投資，請教網友有什麼更好的存股方法。

針對投資策略，網友紛紛建議，「存的太少了，想快的話，每月比例拉高一點」、「也可以定期定額維持，另外存一筆錢，大跌時買」、「建議提高一點儲蓄比率」、「問題應該在於自己能投資的本金不夠多，先提升薪水比較重要」、「每個月夫妻再各擠1萬存個股」。

也有網友採取中性建議，「新手先學不敗就好，不要想太多」、「200~300萬就輕鬆存就好了，人生何必過這麼艱辛」、「可以學習怎麼推算股利」、「定期定額就好，不盯盤就是要靠時間」、「美股還是要買一部分，不能全壓台灣」、「這樣賺不了快錢，但相對穩，持續拿到市場應有報籌」、「國內負債投資國內可互抵風險，淨現金或可考慮國外」。

006208富邦台50 00692富邦公司治理 存股

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