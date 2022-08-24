被問0050和0056要投資誰？ 專家：本來推薦它...但「這原因」改這檔

偶爾在認識新朋友時會碰到一個情況，當他們知道我有在投資股票，甚至是知道我有出版過一本理財書籍，他們常常會馬上問，那你有沒有推薦的標的，或是問我那些股票可以投資。

我相信這應該是常態，很多理財專家也會有同樣的經驗吧，但我認為大部分人都問錯問題了。

我認為若有機會遇到投資專家，我們應該要問的是「請問您的投資策略是甚麼？」

股市投資的方式很多種，相信你可以問出很多不同的答案，但絕對不是直接得到一個公司名稱或股票代碼。

如果你問的是策略，你可能可以聽到他是投資指數期貨/選擇權，可能是看K線與交易量的技術分析，或是研究企業財報，評估價值與合理股價，買賣賺價差，也可能是看股息殖利率，存股領股利。

不同的投資策略就會有不同的適合投資標的，若你問到投資成長股的人，可能會建議你元太、台積電，問到投資賺價差的人，可能會建議長榮航，問到存股的人，可能建議你好幾檔銀行股，問到指數化投資人，可能只會建議你台灣50。

如果你問的是標的，你會聽到元太、長榮航、兆豐金、台積電、0050、0056等等，但是你根本就不知道買的理由是甚麼，甚麼情況下可以買，甚麼情況下應該要賣，所以專家會賺錢的標的，到你手上還是會變成賠錢的標的。

最近0050很常被推薦，但我相信買0050還是虧錢的人一定也很多，就是因為他們沒有搞懂投資策略，只知道專家都建議買0050會賺錢，而且不會倒閉變壁紙，但看到今年跌了半年，帳上一直處於虧損狀態，就認賠賣掉了。

其實要解釋投資策略是很花時間的，一般見面聊天的情況下，投資專家未必會跟你做很詳細的解釋，所以要深入了解，你應該要去多研讀相關書籍，或是花個幾千塊去上課，徹底的了解這套策略。

但至少可以先了解對方的策略是甚麼，他的說法合不合理，學習難度高不高，有多少是需要運氣成分，最後才是問專家有沒有推薦的標的，你可以用這幾個標的回去研究看看，專家的說法是否可以被驗證。

我自己碰到直接問我標的的人，我只會統一回答0050，因為0050已相當於大盤指數，如果0050有錯，那錯也不是會是我，因為整個大盤都是不好的，如果有賺錢，那他可能還會謝謝我，但我知道功勞也是大盤的，講0050是最不用背負責任的答案，哈哈哈。

要初入市場的投資人理解指數化投資其實有點難度，光台灣股市就夠他燒腦了，還要再講到美股跟投資全球化，解釋資產配置與再平衡，那絕對不是30分鐘以內可以清楚解釋完的。

指數化投資的主要精髓就在於分散市場與分散風險，規劃一套自己能夠承擔的風險資產配置，將時間與匯率風險也分散，然後運用再平衡策略，達到長期累積獲利的目的。弄懂了核心價值，能符合策略的投資標的自然就浮現出來了，根本不用問。

寫到這裡，就讓我想到之前分享過的一本書《檯面下我是這樣投資》，收錄的25位專家投資方法，根本沒有人是深入講他的選股方式或標的，而是講他們的投資心態、策略、還有他生命中的價值，這些才是投資人首先要了解的。

已經懂指數化投資的人，相信你也不會去問標的，你要問的應該是他的投資策略與執行細節，為什麼要這樣做，有什麼原因？因為大家的經紀背景與需求不同，他的考量因素未必是你需要擔心的，你就不必每一樣細節都學。

所以下次有機會遇上投資專家的話，知道要問甚麼了嗎？

後話：寫著寫著，突然覺得我以後應該不要推薦0050，而是應該推薦0056的，這樣至少在大盤下跌期間，我還可以跟對方說，至少你還有不錯的現金股利可以領。

撰文作者：雨果

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以過去多年的生活理財經驗，分享日常生活中常見的理財與投資觀點，從我的分析角度看不同理財議題。

著作：《聰明的ETF投資法》

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