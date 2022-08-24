存股殖利率為何一定要選5％以上？ 達人曝原因：「時間」關係
我的持股配置可分為「核心持股」與「衛星持股」。核心持股以每年領股利為主，除非公司走下坡，否則一律抱好抱緊，價格設定在殖利率5％以上買進。
至於衛星持股要選擇成長股，預期未來它的股價與獲利會大爆發，但眼前正值設備、規模大量擴張之際，盈餘分配率都不高，買進時即便殖利率低於5％也沒關係，因為期待的是公司未來產能成熟後的成長。
有朋友好奇地問我，為什麼核心持股一定要5％以上才能買呢？難道4％差一點點不行嗎？
其實只要標的穩妥，5％或4％長期持有下來必定是大勝定存的1.5％。至於小車設定核心持股的低標5％，原因是在72法則之下，5％和4％兩者相差了3.6年。
72法則
投資上所謂的72法則，在複利的前提下（持續將每年獲利投入），用72除以預估的年報酬率，所得結果就是資產翻倍所需的年數。
假設最初投資金額為100萬，年報酬率8%，透過「72法則」計算，將72除以8，得9，意即100萬成長至200萬需約9年時間。
年報酬率7％
72÷7≒10.3
10.3年能讓資產翻倍（比8％多1.3年）
年報酬率6％
72÷6=12
12年能讓資產翻倍（比7％多1.7年）
年報酬率5％
72÷5=14.4
14.4年能讓資產翻倍（比6％多2.4年）
年報酬率4％
72÷4=18
18年能讓資產翻倍（比5％多3.6年）
年報酬率3％
72÷3=24年
24年能讓資產翻倍（比4％多6年）
由以上計算可知：年報酬率每少1％就需要多花2-6年才能讓原本資產翻倍；相對地，年報酬率每多1％就可以少花2-6年讓資產翻倍。
因此，年報酬率越高，資產翻倍就越快，大家可以選擇自己可以接受的時間。然而我們除了注意年報酬率之外，還須留意報酬率的合理性，一般以領息為主的核心持股，報酬率落在5％到8％較為合理。
倘若超過8％則需觀察該公司歷年的填息（漲回除息前的價格）情況，如果大部分的年度都無法填息成功，導致股價越除越低的話，很有可能賺了股息賠了價差，也不能算是一個好的存股標的。
撰文作者：小車 x 存股實驗
（平凡上班族，存股經驗9年，分享存股心得與成長。運用閒錢及股利持續投入，打造足以支付房貸的股利現金流。）
粉絲團專頁「小車 x 存股實驗」
著作：《給存股新手的財富翻滾筆記》。
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