「討厭工作」是股市輸家的特性？ 股魚曝停損技巧：分兩次賣股

股巿輸家有「五大特性」，避開它們，自然就能成為投資大贏家；投資達人股魚在《投資嗨什麼》中分享停損「二大技巧」，這樣做能避開更大幅的虧損。

投資市場一定會有風險

只要進入投資市場裡面，就一定會有風險的存在。

基金網站裡，為了讓投資人更清楚產品選擇，將其產品分區從RR1到RR5，RR1風險低（追求穩定收益為主），RR5風險程度最高（追求資本利得）。

不同的風險在投資市場裡面，最後追求的目標，事實上也不一樣；追求現金流可能會選擇低風險的產品，追資本利得就不會選擇低風險的產品，因為跟報酬率是匹配不來。

看到上圖，風險投資率分配表，藍色是風險比較低的，綠色屬於比較穩健，紅色代表風險最高。

從最低風險的銀行存款，到最高風險的賭博，不同產品它會有不同的報酬率；報酬率越高的風險也就越高。

在市場裡面，萬事萬物一定都會有風險，一旦遇到無法接受的風險時，停損是必要手段。

停損的技巧 股魚：這二種狀況出現時做停損

1.標的物的狀況不如預期

買主題型ETF是看好它所參與主題未來的前景，如果主題前景改變的時候，也是得要停損，不要傻傻抱下去。

若是股票的話，變數是更大的，因為單一公司、企業，一旦財報變差的時候，有可能衰退是回不來的。

2.購入後持續下跌

買入的二週內跌幅就超過15％，這個基本馬上就會賣出停損（主要是針對個股）。

ETF會發生這樣的機率很低，ETF是一籃子的股票，當中一兩檔變差，但其他檔沒有那麼差的時候，還是可以維持住價格的表現。

可是個股就不是這樣子了，有時候壞消息跑出來，投資人心理恐慌就會很快地賣出，就會在很短的時間內超過15％以上的跌幅。

停損的技巧：分二次賣股

通常是分兩批賣掉，跌10％就先賣掉一半的持股，如果又跌了10％再賣掉剩餘的一半，就剛好是15％。

停損這件事情，不要跌幅很大時才做，因為若想要再翻身的話就會更加困難。

不同的跌幅跟之後要能漲回來的幅度是不一樣的，假設跌10％要11.11％、跌20％要25％、跌50％要100％才漲得回來。

若跌幅很深才停損，後面要用剩餘的資金買其他標的物，把虧損捕回來的話，難度上也勢必會提升不少。

停利怎麼做？

最不需要討論的就是停利這件事情，因為少賺錢不會怎樣，但是賠錢有時候會出人命，停損很重要，停利就是賺多和賺少的問題，投資人自己看著辦就好。

投資輸家5大特性

不能永遠用賺錢的邏輯去思考怎麼投資，市場有風險，不能沒有想到虧損的情況下，就去做投資。

1.沒有投資策略的思想

別人說什麼東西好就跑去投資，沒有技巧也無想法，更沒有根據哪一種投資邏輯。

2.隨著市場情緒波動

這跟第1點是呼應的，就因為沒有投資的邏輯和自己的中心思想，往往是下跌時候怕得要死，上漲又拚命追漲，就是標準的只會隨波逐流。

3.整天想ALL IN 快速致富

這就類似賭徒的想法，因為感覺有機會翻身，就想把所有東西都壓上去。

投資跟投機是一體兩面的事情，往往很多人都是投機的邏輯只是用投資的字眼蓋住，這樣的心態很危險。

4.討厭工作

如果只是把投資當成擺脫工作的理由，這個出發點就錯了。

因為很多人投資的資金都是從本業來的，工作做得好、加薪的機會也就相對提升，那能夠拿到市場投資的閒錢也會比較多，才有機會更快的去達成財富自由。

5.看到機會就忘記風險

做投資決策評估的時候，都是用賺錢的想法做評估，但沒有考慮到風險，看到機會就想要ALL IN，一下子就財富自由，但更多的狀況是賠了一輩子上去。

結論

「財不進急門，福不進偏門」這段話給投資朋友。

賺錢這種東西就是細水長流，不要急，一步一步踩好來，時間到了自然就會賺進，該屬於自己的財富。

不要老是用一些旁門左道的方式，去追求想要的事物或財富，做人要行的正然後走大路，該是自己的，就會往你身上聚集。

本文內容已獲 投資嗨什麼、財經雪倫 授權。