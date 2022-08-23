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不看盤…100萬買0050＋0056可行？網齊籲：All in這幾檔報酬率更高

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因沒空看盤打算長期投資。 （本報系資料庫）
網友因沒空看盤打算長期投資。 （本報系資料庫）

投資理財方式分為很多種，若沒有時間操作股票，也可選擇長期投資領股利，一名網友近日手邊有一筆約80到100萬的閒錢，希望長期投資0050及0056，十年後再賣出，或是一直放著到退休當作養老金。不少網友建議，若是不需要金流可以買0050、006208，還有人建議「All in 006208」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他近日收到家人給的80到100萬，考慮到通貨膨脹，因此不打算定存，加上自己平時沒有時間操作股票買賣，因此打算每月定期定額購買0050、0056各兩萬元，預計持續投資10年再賣出，或是一直留著當作退休養老金。

不過有網友留言「不需要金流直接買006208就好或0050」、「建議直接all in 006208，你也說了沒時間看盤，不如直接買來放著，如果你英文還可以，也可以考慮美股VOO」、「006208一票」、「直接all in的報酬率是最高的，建議all in大盤型etf，沒空搞東搞西就直接買006208，或是用國泰複委託買vt、vti、voo」、「我覺得現在你直接all in報酬率會比較高，台股006208、00878，美股 VOO、QQQ、VTV」。

還有網友留言「看你要的是不是很有錢，是的話0050這種成長型可以買，但你就是要在意股價；如果是為了讓每個月有一些被動收入，而且幾十年來都是如此，那可以買0056」、「0050持股成分主要是權值股，今天加權指數要漲這些股票勢必一定會拉股價所以長期的價格會看起來漲比較多；0056持股成分多為高配息公司，殖利率都落在4到6%之間，主要是注重於穩定現金流的標的」。

台股 美股 理財 Dcard 006208富邦台50 0050元大台灣50 0056元大高股息 00878國泰永續高股息

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