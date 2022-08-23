月投1萬定期定額合庫金（5880）＋00878 網籲後者「改這檔」曝原因

對於社會新鮮人而言，投資理財也是相當重要的課題，有網友將每月薪資挪出1萬元定期定額投資，預計5000元投入合庫金（5880）、5000元投入國泰永續高股息（00878）。不少網友建議他將00878改為富邦公司治理（00692），不只兼具成長、總報酬，內扣費用也較低。

一名剛出社會一年的新鮮人在論壇Dcard發文請益投資分配，他每月薪資約3.2到3.4萬，扣除孝親費5000元、生活費8000元，每月還有投入1萬元定期定額，規劃為5000元投入合庫、5000元投入00878。

有網友贊同他的投資方式，留言「如果是要穩健投資，這組合可以」，不過也有人持不同意見，留言「改掉換成集中存存006208，或是複委託VT和BNDW（債券）」、「全部選006208，如果要878，那我推00692」、「覺得878換成006208大盤ETF更好一點」。

還有網友表示「878如果只是因為配息，我會更偏好00692，成立時間久，選股邏輯趨近於大盤選法，這兩年配息也配得不錯有5％以上（半年配），同時兼具成長、總報酬也不錯、內扣費用也低」。