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0056、00878幾張能退休？網曝：破「這數字」才算安全

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問0056、00878買幾張才能安心退休。台股示意圖。記者潘俊宏／攝影
網友詢問0056、00878買幾張才能安心退休。台股示意圖。記者潘俊宏／攝影

長期投資股票可領取股利賺取被動收入，有網友好奇「0056、00878至少要買多少張才能安心退休？」其他人試算指出，估算買一張被動收入為100元，每月被動收入若要達到1萬元，等於得買100張，且要考慮到通貨膨脹的速度，有網友透露自己的規劃是「1500張」。

一名網友在論壇Dcard以「0056、00878預估買多少張才能安全退休」為題發文，他表示，「這兩支股票至少要多少張以上，才能夠安心退休，讓收入大於最低限度支出」。

有網友回覆，「一張算配1200元，買一張代表一個月被動收入是100元，十張每個月被動收入是1000元，可以以每個月被動收入，1000元為單位慢慢往上努力，從1000元到10000元是比較無感的，但從每個月被動有10000元開始，我個人是認為比較有感覺」。

還有網友留言「請先定義安心退休」、「至少買個500萬吧」、「如果已經有車有房，沒什麼物慾或長輩小孩要養，股利每個月有4萬我就能開開心心過日子」、「我自己是抓1500張啦」、「00878一張一年大概1200元，我建議安全退休是一個月有7萬（不用養小孩、房貸），那這樣你00878至少要存700張」。

股票 0056元大高股息 00878國泰永續高股息 ETF

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