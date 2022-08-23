他稱玩股票「1做法」月獲利5％很簡單？遭PTT全網嗆爆

投資理財是一門學問，一不小心很可能面臨虧本風險，不過有網友發下豪語聲稱「全職100萬操股，不玩長線，每月穩定獲利5％很簡單吧」，一番言論遭網友嗆爆，有人傻眼表示，「那以後路邊隨便都會撞到一個千億富豪了」。

一名網友在PTT發文表示，「全職100萬操股，每月穩定獲利5％很簡單吧？拿本金100萬，不要多，找一家手續費低的，不玩長線，賺點錢就跑，每個月賺半根漲停，賺一些生活費，這樣操作不難吧？」

此番言論遭其他人噓爆，有網友回文表示，「一個月5％本金100萬，從此不再入金，複利5年就1800萬了，10年就3、4億了，更何況正常有生產力的人都能每個月再入金，這個報酬率持續入金的大概隨便都千億富豪了，該不會路邊隨便一塊招牌掉下來都能砸到5個千億富豪吧？」

其他網友也紛紛留言「你不能有失誤空間」、「很簡單啊，要比巴菲特厲害」、「這麼簡單，你不貸身家下去賺」、「說穩定的都在唬爛，全職操盤的收入波動性是很大的，有時一個月賺40、50％，有時兩三個月沒收入，端看行情而定，多空雙賺的是少數中的少數」。

還有網友留言「最穩的租房也才2到3％，股票要5％你就不能出錯，你5％還是用月算，會不會想太多」、「專業操盤手每年穩定15到20％就是高手，每月穩定獲利5％，有錢人搶著找你操盤」。