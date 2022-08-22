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他現年30歲預計15年後退休 理財規劃曝光：75％資金都壓在仁寶（2324）

聯合新聞網／ 綜合報導
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你不理財，財不理你；越早規畫自己的退休生活和日期，時刻檢視自己的資金，對未來的生活絕對有其幫助。

一名現年30歲的網友，就分享自己的投資理財方式，現在在科技業上班，年薪約200萬，不過身上的現金流只有10萬，大部分的資金都投資股市，後續也打算用股票借貸的方式把買房的頭期款湊出來。

原PO於Dcard上表示，自己一路從碩士實驗助理月領1萬；畢業新創年薪45萬；上市韌體年薪80w；科技業年薪 200萬，因應每個時期對於薪資的規劃都有不同的方式，在理財與投資上也採用各種不同的方法。

背景：

原PO表示，自己年收入200萬，月消費約6萬5（含信貸/房租/勞退），現金存款10萬、股市400萬、信貸-190萬，總資產合計約220萬左右，目標希望能在45歲時，被動年收入能有100至150萬，並有棟自己的房子（付掉房貸後還有7萬以上）；希望處於一個想工作就工作，不想工作就環遊世界的日子。

原PO目前在股市上的配置：

原PO表示自己也將仁寶(75％)最近拿去借券賺個飲料錢、00878（6％）、00904（6％）、聯發科（5%）、0885（4％）、其他（4％）。

原PO說明，前年崩盤後看好金融超跌，全部資金移到金融股，直到去年5月停利後；選一檔熟悉又相對牛皮的仁寶開始投入，75%的部位壓在仁寶（約300萬），也開始慢慢的邊買仁寶，邊買一些ETF分散風險。

原PO預計15年後退休，接下來3年內，除了仁寶想持續補到200張外，其他資金預計開始投入0050；00904；006208，至於0050、6208兩個都要的原因，0050流動率高，6208內扣低，兩個都買順便可以達到年配3次的效果。

他強調自己還是喜歡配息，雖然因此需付出代價，例如所得稅高級距、二代健保、交易成本等等，但做喜歡的事才能持久，可以收獲資金更靈活的運用的好處。

他也規劃了未來結婚生子時，花費增加要如何因應，他認為婚後稅金大幅減少，且目前已把收入少抓，沒有算進薪資成長；未來可以夫妻倆人雙薪一起努力，自己還能偶爾當當證照評審賺奶粉錢。

至於退休後還能如何增加額外的月收入，他列出預計會有勞退每月約1萬6、勞保約1萬5，以及證照顧問費一萬元等可供花用。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00878國泰永續高股息 聯發科 2324仁寶

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