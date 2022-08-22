現金是「負債」且越存越薄 高物價時代來臨 專家：抗通膨靠ETF

錢是負債不是資產？鈔票拿到無限QE（量化寬鬆）之後，換來的就是超驚人的通膨。

現在手上的1,000元或許三年後還是1,000元，但實際上能買到的東西可是天差地遠；財經專家阿格力幫投資人換上富人的腦袋，說明為什麼錢其實是負債。

會貶值的東西就是負債

該如何定義一個東西是資產還是負債？其實就看那樣物品會不會貶值。

比如買車子就不會有人認為是在買進資產，因為車子基本上落地就折價了；所以一個東西如果是負債，一定有一個共有的特徵就是會貶值。

若用這樣的定義來看錢，手上假設1,000元，現在手上能買到的東西，三年後應該買不到了，所以實質購買力一直再降低的情況下，雖然1,000元不會因為時間增加就變成900元，但是能買到的東西其實是愈來愈少。

所以錢是負債，跟通膨脫離不了關係。

通膨其實愈來愈嚴重

阿格力現年30出頭，他憶起自己國小的時候（20年前），科學麵當時一包才5元，現在一包卻要價10元；更能抗通膨的應該是麥香鋁箔包系列飲料產品，至始至終都還是10元。

用美國舉例，現在的錢已經貶值到只有1913年的3.8％，是用以下商品計算得來的，1913年1美元能買到30個賀喜巧克力棒（HERSHEY'S），如果2020年要買30個同品牌巧克力棒要花26.16美元，1/26.14=3.8％。

而1944年1美元可以買到20瓶的可口可樂（Coca-Cola），2020年則需要花費14.71美元才能買到一樣20瓶的可口可樂。

通膨的原因

通膨很大的原因跟需求端有關，假設手上的錢越來越多，就想要買越來越多東西，當大家都想要買東西，東西就會越來越貴。（大家都要=需求強=漲價=通膨，但透過供給增加也可降低需求造成的通膨。）

舉例這幾年因為QE（量化寬鬆）的關係，利率變很低，導致房價上漲，因為利息低大家都去買房子，日本貨幣持續在寬鬆，也出現房價上漲的情況，即便日本人的民族性不是愛買房子也還是出現這樣的現象。

也可以得知「印錢」是造成通膨一個很主要的原因，2008年遇到金融海嘯，美國政府解決問題的方式就是印鈔票，來救經濟，那次的經驗是成功的；使得兩年前全球疫情爆發時，美國就使出了無限QE，確實經濟有被救起來，不過也產生了近期通膨嚴重的副作用。

過去是有「金本位制度」，簡單說就是有多少黃金才可以印多少鈔票，這樣市場上才有依據知道這鈔票有沒有其價值；不過1971年美國放棄金本位制度，也因為美國是世界老大，所以美國說印出來的錢是錢它就是錢，全世界為了跟美國做生意，還是不得不買單。

所以現在的錢是建立在「信用制度」上，所以才會有很多國家，通膨暴增導致破產，其實都跟捨棄金本位制度有很大的關係；所以現在通膨的原因就是錢印太多。

另外看到供給面，因為疫情的關係缺工、缺料，造成供給端也出問題，看到生產者物價指數（PPI）現在比消費者物價指數（CPI）高很多，超出10％以上，代表企業生產東西的成本居高不下的情況下，產品就不可能賣多便宜。

之後通膨雖然會趨緩，但不是回歸到低物價，而是漲價的速度沒有那麼快而已，通膨還是會持續下去，高物價時代是現今大眾要習慣的事情。

該怎麼因應通膨？

錢雖然在通膨之下是負債的，但不代表錢沒有價值，而是要買進資產；把負債變成資產，這就是富人跟窮人最大的差異，因為窮人怕會越來越窮，所以賺到錢的時候不敢冒險，導致錢越存越窮，因為實質購買力一直下降。

美國從1802年到2019年，針對不同的產品，假設1802年投入1塊美元到現在剩下多少（有考量通膨換算出來的一個數字），剩下0.047元，每年實質購買力衰退-1.4％，非常誇張。

那買黃金會有比較保值嗎？以年化的報酬率來看的話是0.6％，比定存還慘，因為黃金也不會升息更不會幫投資人生錢。

若是去購買短債，還是10年期的債券，其實報酬率還不錯，年化有2.6％和3.5％，不過最賺錢的還是股票，1802年如果買1美元的股票，到2019年變成160萬美元，複利的力量比原子彈還可怕，在這裡顯見無疑。

不過要提醒，如果真的要投資股票，但想要真的長期達到向上圖的數據的話，指數型的ETF是比較有機會達成的，因為能夠活過200年的公司不見得是每間都有。

結論

其實錢真的要去買進資產，才能達到抗通膨的一個作用，因為每次遇到通膨就會更害怕錢變薄，反而會繼續地去投資，所以股市和房市為什麼會漲，如果先早一步去購買資產，就可以享受通膨帶給你的財富增長。

抗通膨除了用我們剛剛所說，買股票買債券長期可以，達到一個鎖住財富、保持購買力的一個方法以外，另外房地產也是一個很好的方式。

本文內容已獲 阿格力的生活投資學 授權。