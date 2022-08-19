大盤型、高股息ETF要怎麼投資？網推00692：金融股會選永豐金

網友於Dcard上發文表示，在ETF，元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692），中選擇00692；而在元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）中則投資了00878，

原PO說明，剩下買了開發金（2883）在12塊左右，持有從12到20，再從20到12，不想單單只存著股，也想試試看短期波段交易，只是不知道怎麼配置跟存什麼股。

原PO也提到，最近一直在研究金融股，兆豐金（2886）、玉山金（2884）、合庫金（5880）等，和最近壽險類的國泰金（2882）、富邦金（2881），「各位大大有沒有什麼建議？」

網友留言給出建議，「唯一推薦內扣低的大盤006208」、「00692，內扣低，歷年配息不錯，也有成長性，總報酬走勢跟大盤ETF也差不多，不過個人覺得買692就好；銀行股我也會投永豐金（2890）一票」、「要做波段也可以啦！要守住，不要過貪，貪了之後接下來就會開始賠了，小賺的錢丟大盤006208、0050、00692，都還可以」。

一位網友直言原PO自己的投資方法都還沒找到，三心二意的「自己想做波段，還是存股都搞不清楚，一下想做波段，下一秒想專心存股給未來；先學會認識自己的個性吧？」

還有專業網友仔細分析，「波段要花比較多時間研究，新手還是建議從大盤開始比較好入門，你提的幾個金融股基本上都沒問題，可以先定期定額，之後再看要不要把領到的股利繼續拿來投資，我自己就是用穩定領股息標的搭配成長性標的統一FANG+（00757），這支成分都是美國龍頭公司不錯，可以先查查看，這種投法即使看到帳面有波動也比較抱得住。」