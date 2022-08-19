聯發科（2454）不看盤輕鬆獲利40％ 專家：掌握存股策略和3原則

台股長期維持4％以上的高現金殖利率，在現行全球低利率的投資環境中，確實獨樹一格，不僅吸引國際熱錢這幾年源源不絕地湧入台股，更讓許多有志想要透過理財增加財富的投資人，期望能藉由「存股」的方式，幫自己加薪。

撇開稅負問題，選擇優質的好股票存股，對於許多投資人來說，確實是不錯的理財選擇，畢竟它創造出來的收益，一方面遠高於銀行的定存，另一方面更可為自己每年都帶來一筆額外的被動收入。

用殖利率計算 抓住最佳買賣時機

以500萬元本金為例，放在台灣銀行1年期定存，利率只有1.065％，因此1年利息收入僅53,250元，平均1個月只有4,437元，不過，若將相同的資金，買進可配息7％的股票，1年不僅會有35萬元現金股利，平均每個月2.9萬元，未來甚至還有「資本利得」的收益可以期待。

買進殖利率7％的股票，除了有豐沛的「現金股利」之外，未來還有機會賺「資本利得（價差）」，這是我長期在台股投資上的研究心得，並且命名為「7％存股聖經」的投資策略，其投資步驟有4：

1.選擇近5年，年年都能配息的股票。

2.以近5年現金股利的平均值，來計算殖利率。

3.當現金殖利率來到7%時，買進。

4.當現金殖利率降到5%時，賣出。

之所以會選用近5年平均值，而非只看1年的股利，目的是透過拉長時間，平衡一家公司營運的高低落差，畢竟只要能夠年年配息，就代表公司有一定的獲利能力，短暫的股價起伏，可以平常心看待，聰明投資人甚至還可以掌握到低檔布局的契機，這也是我會研究「7％存股」投資方法的原因，因為這蘊藏了「既可賺股利，又可賺價差」的投資機會，而其靈感來源，就是2011年那一段聯發科（2454）的成功經驗。

回顧2011年時的聯發科，當時股價一路從2009年的最高點590元，走跌到最低點221元的過程，投資人如果懂得利用近5年平均現金股利，搭配7％買進、5％賣出的原則，便可精準掌握到聯發科這一段「既可賺股利，又可賺價差」的投資契機。

整體而言，雖然聯發科2007～2011年的現金股利有高有低，最高是2009年的25.99元，最低為2011年的9元，但在平均值為17.59元的條件下，便可依此設定進出場的最佳時機點，7%殖利率的買進價落在251元（17.59÷0.07），5%殖利率的賣出價則落在351元（17.59÷0.05），如此便可創造即使不看盤，也能輕鬆獲利40%的投資績效。

7％存股聖經的投資策略，不僅成功抓到2011年聯發科股價自谷底翻揚的契機，即使套用在2014－2017年間的股價走勢，同樣適用。

2012～2016年聯發科的現金股利，分別為8.99元、15元、21.99元、11元以及9.5元，在近5年平均值為13.3元的基礎下，7%殖利率的買進價，將落在190元（13.3÷0.07），5%殖利率的賣出價，將落在266元（13.3÷0.05）。

姑且不論基本面與產業面的分析，聯發科股價自2014年時的最高點545元走跌以來，市場許多投資人都在尋找危機入市的時機，投資人若能掌握7％存股聖經的投資策略，即使不看盤，也能輕鬆掌握到這一波聯發科「買低賣高」的最佳時機。此外，雖然7％殖利率買進價190元，與聯發科這波最低價的192元，還相差了2元，但5％殖利率賣出價的266元，與這波聯發科2017年6月以前的最高價274元，幾乎相差不遠，再度印證了這套投資策略的可信賴度。

賺取最大獲利 緊守「3％賣光」原則

存股聖經的投資策略，其實還有一個完整版的內容，除了7％買進、5％賣出之外，殖利率若降到3％，除非公司基本面出現結構性改變，否則賣光光將是保存最大獲利的最佳選擇。

舉例來說，聯發科在2014年5月期間，股價衝上500元以上的價位時，當時市場不僅有高達13家外資機構發表關於聯發科的分析論點，投資評等更涵蓋了「買進」、「加碼」、「中立」、「賣出」等不同方向，甚至連目標價的高低差異，也相差了269元，最高為里昂證券的640元，最低則是港商聯昌證券的371元。面對琳瑯滿目的外資報告，我認為，投資人只要學會合理評價股票的方法，哪一家外資說了什麼話，其實一點都不重要。

整體而言，不同股票類型，雖然會有不同股價計算的適合方式，但以聯發科為例，最適合的方法，莫過於「存股聖經」的投資策略，其步驟有3，依序如下：

步驟1：計算近5年現金股利平均值

2009－2013年期間，由於聯發科營運有高有低，反應在現金股利配發上，也呈現出營運好時，能夠每股配發25.99元，營運衰退時，現金股利只剩下8.99元的狀況。

不過，根據實務經驗顯示，如果只看當年度的現金股利，不僅容易受到營運起伏的影響，更會讓計算一檔股票合理股價的過程，變得難以掌握，因此我主張透過5年平均值的概念，可以有效解決上述問題。

換言之，由於2009－2013年期間，聯發科現金股利分別為25.99元、19.99元、8.99元、8.99元及15元，5年現金股利的平均值，就落在15.79元。

步驟2：參考「7％、5％、3％」買賣法則

有了5年現金股利的平均值之後，就可以推算出合理的買進價與賣出價，整體而言，當市價達到殖利率7%時，將會是這檔股票逢低買進的契機；當殖利率下降到5%時，可作為賣出的標準；當殖利率持續下滑到3％時，除非公司基本面出現結構性改變，否則賣光光，將是確保獲利最大化的最佳選擇。

步驟3：3％賣光光

明白上述7％、5％、3％的買賣原則之後，便可用來推論聯發科的最高目標價，由於5年平均現金股利為15.79元，在3％賣光光的原則下，聯發科2011年這一波從221元起漲的多頭行情，526元（15.79÷0.03）便可視為最大利潤的目標價。

從結果論來看，與聯發科實際盤面上的最高價545元，相去不遠，再度印證我所主張的7%存股聖經的評價模式，不僅經得起市場考驗，更能協助一般投資人即使不看盤，也能輕鬆掌握一檔股票「買低賣高」的最佳時機。

最後，我要再次強調，並非所有股票都適用上述評價模式，例如成長股有成長股的評價模式，轉機股也有轉機股的評價依據，這就好比人有12種星座，金牛座愛家的個性，絕非愛自由的射手座可以理解，因此在看待一檔股票的股價走勢時，投資人要先去了解「它」的屬性是什麼？再來找「適合」它的評價方式，才能創造投資的真正效益。

撰文作者：孫慶龍

2004－2006年間，以獨特的「冷門投資法」創造平均每筆37.84%高報酬率，受到媒體矚目，2009年創辦《投資家日報》，親任研究團隊總監，透過勤訪上市櫃公司CEO，追蹤台灣經濟與產業動向，並常獲各大電視媒體邀請，論述當前財經情勢。他更以「懂得生活，懂得理財，懂得豐富人生！」自許。

現職：投資家日報總監、商周編輯顧問、致理科技大學財金系講師

學歷：英國EXETER大學財務管理研究所、國立成功大學中國文學系

本文摘自金尉出版 《12招獨門秘技 找出飆股基因》