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006208、0050、00692長期投資選誰？ 網因這考量：都推這檔

聯合新聞網／ 綜合報導
股市近日變動大。本報系資料照
股市近日變動大。本報系資料照

元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦公司治理（00692）都是ETF；而ETF就是基金的一個類型，基金就是分散投資一籃子標的，標的則是股票，或是債券和其他商品。

一名網友在論壇Dcard發文請益「006208和0050是追蹤同一個大盤指數，6208的優點是內扣低，看了綠角文章有提到費用長期累積下來也會影響到整體總報酬，0050的優點是流通性高（比較好買賣）不過相對價格也比較貴；00692選股邏輯趨近於大盤？（這部分不確定正不正確）同時成分股分散至100檔，內扣費用跟6208一樣都很低，不過流通性相對又比6208/50更低了，有注意到這兩年的配息率也不錯，有5％左右，如果以歷年來看大約是4.1％，因為692看起來有跟6208/50差不多的報酬，但它的配息比大盤ETF好一些些，實在有點猶豫，想請問大家會如何選呢？」

原PO可用資金大約是30萬左右，之後打算薪資的一部分每月定期定額5000。

多數網友都推薦006208，「006208一票，內扣低對持有成本侵蝕程度低」、「006208+1，還是選市值權值型的吧」、「才30萬根本不用在乎流通性，直接006208了，一天交易量都差不多2、3千張根本不用擔心」、「台股ETF唯一選006208」、「買006208如果要長期持有的話，內扣費用確實需要考慮喔！」

還有網友覺得三檔都可以，「每個月預算是5000的話，可以三檔ETF每月各投1500，一年之後計算績效，就知道錢投在哪一檔較佳，第二年以後就可以調整比例再投入。」

不過也有網友提醒，要長期持有，未來張數恐會越來越多（達數百張），還是要考慮到交易量的問題。

0050元大台灣50 006208富邦台50 00692富邦公司治理 ETF

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