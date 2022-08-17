軟銀孫正義、方舟女股神深陷血淋淋虧損！他們投資了什麼？

摘要 1.誰是明日的明星股？市場上沒有永遠的冠軍。1990年代，有人認為微軟是永遠的股王，但後來被蘋果超越；去年，有人上看台積電1000元，但這次回檔最低至433元。 2.日本軟銀集團公布季度損失高達234億美金（約新台幣7024億元），創辦人孫正義公開道歉，因他重押太多科技明星股，導致投資人的重大損失。 3.去年明星產業是半導體，電動車絕對是未來最重要的載體，不過特斯拉的霸業不可能永遠持續，也應注意其他電動車、電池業者。

最近全世界經濟與政治動盪，連帶影響到股票市場表現，很多過去的明星股，一夕間從天堂跌入地獄，給投資人血淋淋的教訓。

軟銀史詩級虧損

8日軟銀集團（SoftBank Group）宣布提列季度損失高達234億美金（約新台幣7024億元），創辦人孫正義公開道歉，表示他的投資哲學過於衝動，重押太多科技明星股，以致投資人的重大損失，他承認投資風格應該要更有紀律。

軟銀主要持股的是阿里巴巴集團，阿里巴巴過去一年市值從5310億美元大跌至2813.58億美元，蒸發約2500億美元，慘不忍睹。前年10月，馬雲在螞蟻集團即將上市前夕，公開批評中國政府，引起中國政府積極對螞蟻、阿里巴巴和馬雲進行整肅，重創阿里巴巴及螞蟻，並嚴重影響中國其他科技股票。

孫正義2019年到台灣公開演講，那時他趾高氣昂、不可一世，因為其手中有許多新創「獨角獸」，情勢看好。

孫正義當時表示投資很簡單，他的投資哲學就是在新創企業還沒有上市之前，入股行業裡第一名或第二名的企業。講起來很容易，其實不是這麼簡單，因為如果是明星股，只有大牌基金才可投資，一般人不得其門而入。

這個投資方程式看似成功，其實存在很大問題，在市場好時，新經濟股票漲得特別多，尤其是龍頭股，但一旦行情反轉，摔下來也非常快。最典型的就是軟銀重押的Uber，而且Uber也轉投資中國版的Uber——滴滴出行。Uber最近幾年表現不算好，上下起伏，滴滴出行更是個超級災難，觸犯中國法律，去年在美國上市後股價狂跌，市值虧損9成，如今已私有化下市。

軟銀最大失策在於投資WeWork，不知道其為什麼這麼看好共享辦公室，錢很快就砸下去，孫正義很自豪當年他只花20分鐘就決定投資阿里巴巴，他投資WeWork也是這個風格，快、狠、準。但事後證明WeWork並沒有可行的商業模式。

我們只要看看台灣的育成中心和加速器就知道，雖然有很多，但沒有特色，以加速器房地產為核心的WeWork自然不是一個可行商業模式。

方舟投資也出問題

另一個例子是女股神伍德（Cathie Wood），去年她不可一世，所掌管的方舟投資（Ark Invest）為全美表現最佳基金，資金大筆湧入，她也被被捧到最高峰。誰知道今年隨著科技股行情反轉，基金表現遠落後大盤。這說明了一個道理：科技股是高風險高回報，市場好時漲得多，但行情反轉時，跌幅可能也會很大。

伍德最成功的投資是特斯拉，然而特斯拉今年表現也平平，從年初下跌至今30%。從長期觀點而言，電動車仍然有很好前景，但隨著競爭者加入，加上馬斯克任性的個人特質，特斯拉股價亦進入盤整期。

誰是明日的明星股？

去年明星產業是半導體。可是今年開始隨著供過於求以及中美地緣政治等因素，費城半導體指數（Philadelphia Semiconductor Index）已下跌26.8%。輝達（Nvidia）下跌48%、英特爾（Intel）48.7%、超微半導體（AMD）24.1%、艾斯摩爾（ASML）35.5%、台積電也下跌25%。

市場上沒有永遠的冠軍。1990年代，有人認為微軟是永遠的股王，但後來被蘋果超越，蘋果市值最高時曾達到3兆美元，現在也已回檔到2兆美元。台積電去年有人上看1000元，但這次回檔最低至433元。

誰是明日的明星股？雖然我不是股票投資專家，但我知道手機輝煌的時代已過去，蘋果也不可能永保往日光輝。台積電雖仍是市場龍頭，但在裴洛西訪台及中國軍事封鎖之後，外國人對台灣特別是台積電，一定會相當謹慎。

從長期來看，台積電市佔率將會被英特爾和其他業者瓜分。最近聯發科下單英特爾，格芯（GlobalFoundries，原名格羅方德）從台積電手中成功搶下成熟製程訂單 ，都代表市場潛在競爭。

電動車絕對是未來最重要的載體，但特斯拉霸業不可能永遠持續。值得注意的是中國比亞迪，這是全中國第一名電動車業者，也是電池領域第二名。巴菲特14年前投資比亞迪翻了33倍，最近出清持股，但比亞迪長線仍然看好。

電動車就是未來的手機，而電池即電動車的心臟，比亞迪既是電動車龍頭，也躍居全球電池領域第三名，未來前途不可限量。

台灣人要尋找明日之星，不要只看台積電，也不要只看美國，整體了解全球地緣政治以及市場分佈，才能找到未來的明星股。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。