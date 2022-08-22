存股族必看！30分鐘看懂財報 掃除「絕不能買」地雷股

為了提升效率，在三十分鐘內完成股票投資所需的財報分析，我們需要幾項閱讀財報時的原則，而這些是我從眾多財報分析的經驗中，總結而出的個人判斷。在此預先表明，這些內容可能會與其他專家的判斷截然不同。

正確快速閱讀財報的五大原則

閱讀市面上與財報相關的會計書籍時，幾乎千篇一律都是以解釋財務報表的內容等方式寫成；不過我認為，一般人中，特別是股票投資人，懂得多雖更有幫助，但其實並不需要了解所有財報內容。因為一般投資人並非是要執行企業外部會計審查，所以沒必要詳細了解企業會計相關的所有內容。

說實話，就算想分析並了解特定企業的所有會計相關內容的話，那麼即使花上一整天的時間仍遠遠不夠。一定要記得，我們的目的是透過財報幫助股票投資，而非要對特定企業進行全面的會計審查。現在就讓我們來了解，分析財報時，必須銘記的幾項原則吧。

第一點，企業財務報表上，數字越大的部分越重要。

為了在三十分鐘內完成財報分析，閱讀時必須以數字較大的部分為主。舉例來說，務必特別留意銷售額、銷貨成本、銷管費用、營業利潤、淨利、應收帳款、存貨資產、有形資產等財報上數字較大的地方，這些數字會影響該企業的股價。

此外，分析企業銷貨成本與銷管費用的時候，比重較高的原物料費用、員工薪資、折舊攤銷費用、手續費等也較重要，而比重較低的其他經費，則可以從分析項目中排除。

第二點，財務報表裡的「故事」比數字更重要。

分析企業財報的時候，切記要每季追蹤觀察企業重要的大數字出於何種原因，並思考如何解釋該現象。

舉例來說，企業的存貨資產若較前一季大幅增加，絕對要去了解是什麼原因導致數字激增，並分析日後存貨資產有無縮減回正常數值。針對這種情況，撥通電話給該企業的股票IR進行確認，是最準確的方法。

第三點，務必銘記企業財報大部分的時候，都沒有絕對的正確解答。

根據我的經驗，解讀財報時大多不適用「對與錯」的二元論，多半取決於現在企業所處的狀況。好比以股東的立場而言，有償配股會使股票數量增加，進而造成股東權益受損，因此股東多對此並不樂見；但這卻有兩種情況能解讀。

好比企業為了推出可能得以大幅提升銷售額與利潤的新產品，而選擇進行有償配股時，就屬於一種利多消息。反之，若企業長期因為營運困難，陷入難以向外界籌資的情況，為了籌措不足額的營運資金，選擇進行有償配股時，對現有的股東而言就是極大的利空。

股票投資人在看到上述這兩種類型的有償配股公告時，不難發現該股票的股價幾乎都會同時下跌；但同為有償配股，根據企業的狀態不同，對現有股東而言可能是利多也可能是利空。大家都知道預收帳款屬於負債帳戶裡的一種訂金，金額越大，代表日後企業的銷售額與利潤將會增加，使業績表現更好。因此，有許多會計書籍都把預收帳款解釋為良性債務。但預收帳款很可能也是企業營運狀況不佳的倒影，關於這個部分，我將會在解釋負債帳戶的章節時，舉例向各位仔細說明。

第四點，要養成相互比較分析財報科目的習慣。

不要只是單純了解企業的銷售額，而是必須養成習慣，比較銷售額與應收帳款、銷售額與存貨資產、銷售額與有形資產、銷售額與應付帳款等會計科目間的數字差異，如此一來，才能有效率地分析出目標企業的財報中，哪個部分有問題。

第五點，企業財務報表的協調與均衡很重要。

舉例來說，應收帳款增加的時候，銷售額相對增加是理所當然的狀況。而應收帳款越少，表示企業的現金流也會獲得改善。但企業間的交易若堅持以現金交易，表示該公司受到漠視的可能性也會增加，從結果來說，對該企業的營運將會造成影響。因此，若應收帳款在企業整體銷售規模占比並無過高的話，就不是什麼大問題。

這就是分析企業財報的時候，要先確認各科目間是否協調與平衡的原因。

只要記得上述五大原則並反覆練習財報分析，就能在每次閱讀財報的時候，體會到重要數字瞬間映入眼簾的感覺。我大多時候都能在二十分鐘內完成財報分析，因為我能一目瞭然地整理出關鍵的大額數字，也能一眼看出這些數字間是否協調與平衡。各位是否覺得太誇大不實了？絕對不是這樣的，只要跟著本書內容反覆練習與分析，就會了解這絕非做不到的事。

最後各位務必要記住一點，分析財報是要篩選不能投資的企業，而不是找出有前景的公司。市面上的財報相關書籍，有部分都主張只要透過分析上市公司的財報，就能找出有投資前景的股票。結果導致許多投資人誤以為只要好好分析財報，就能透過炒作股票賺大錢，這絕非事實。

舉例來說，許多財報相關的書籍，主張投資人應投資ROE（股東權益報酬率）高的企業，甚至有些會透過比較數值，指出ROE高的企業在表現上大幅優於那些單純只有營業利潤率高的企業。但保留盈餘每年都會持續累積，由於股東權益增加，企業為了持續維持高ROE，就必須根據股東權益增加的速度創造更多的利潤。因此，一本好的財報分析書最重要的，是要告訴讀者如何找出未來ROE會增加，或能持續維持高ROE的潛力股；但市面上財報相關的書中卻找不到這些內容。

《存股族的財報選股術》。圖/方言文化提供

不過，為什麼光靠分析財報，無法找出具有投資前景的公司呢？因為隨著企業間的競爭越來越激烈，想持續維持高ROE真的非常困難。我早已目睹了無數次ROE高得遙不可及的企業，卻在幾年內面臨了收益下滑，導致企業價值與股價下跌的狀況。關於ROE，我會在本書PART 2中，以實際數據與圖表舉例向各位重新解說。

但透過財報分析，我們足以過濾出持續虧損、利息保障倍數持續未滿一倍、銷售額沒大幅變化；但存貨資產或應收帳款突然激增等不能投資的問題企業，及早避開地雷股。現在就來了解如何在三十分鐘內，完成股票投資必備的財報分析吧！

(本文摘錄自《存股族的財報選股術》，方言文化出版，未經同意禁止轉載。)