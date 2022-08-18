大樹（6469）炒股炒太兇？ 網曝上漲原因：現在上車都還來得及

炒股意指透過買賣股票賺取其中價差，有網友發現，大樹（6469）這檔股票很特殊，「這檔股票的炒法很像是電子股在炒轉虧為盈的那種噴法，或者生技股在炒新藥股的炒法」，質疑有炒股主力。不過其他網友表示，大樹藥局持續展店，營業額也創新高，直言「現在上車都還來得及」。

一名網友在PTT發文詢問「大樹是誰在炒股，炒得太誇張了吧」，他表示，去年發現這檔股票「很愛炒」，他說，「這檔股票的炒法很像是電子股在炒轉虧為盈的那種噴法，或者生技股在炒新藥股的炒法，但說穿了不過就只是個整天展店的藥局股而已」。

該網友質疑，「大樹除權息後沒幾天就一路拉長紅棒，然後一路沒停過拉到今天，現在技術面位置早就遇到左邊一堆解套賣壓了，結果還是繼續拉，很明顯主力色彩濃厚，該說是公司派實力雄厚，還是有特定主力在搞呢？」

不過許多網友對他的說法不以為然，紛紛留言「很多人都猜疫情又要爆一波也有關，一堆生技也在偷偷上漲呀」、「大樹、杏一獲利都創高，自然有主力想炒」、「獲利都持續創高，說硬炒有失公道」、「快，現在上車都還來得及」、「獲利一直創高算炒嗎？反正最近都在高高低低，區間那麼明顯給你賺不好嗎？」

還有網友指出「我們這鄉下開了間大樹後，傳統藥房生意掉不少，它確實有它的競爭力，比如慢籤可以app預約、藥到通知你，傳統藥房要跑一趟拿單去，藥到再跑一趟」、「大樹分店一直開，營收應該會持續增加」。