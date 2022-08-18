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假存股真套牢？股市大跌全哀嚎 網：沒分散All in當然叫苦

聯合新聞網／ 綜合報導
網友不解存股族為何因為股市大跌哀嚎。本報資料照片
網友不解存股族為何因為股市大跌哀嚎。本報資料照片

知名投資家巴菲特曾說，「如果你不願持有一檔股票10年，最好連10分鐘也不要持有」，不過有網友疑惑，近期股市大跌，卻有許多自稱存股族的股民哀嚎，讓他不解表示「又不是做波段，需要看漲跌情緒起伏嗎？」其他人則直言，有些存股族沒有做足功課，一次All in存股，當然叫苦連天。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「存股的正確心態」為何，他表示，曾聽巴菲特說「如果你不願持有一檔股票10年，最好連10分鐘也不要持有」，因此在買股時做了很多功課，研究公司財報、基本面，才開始第一次存股。

然而近期股市大跌，他發現許多自稱存股族的股民叫苦連天，他不禁感到疑惑表示，「又不是在做波段，看著漲跌情緒也跟著起起伏伏，看著都開始懷疑自己觀念是不是錯的了，面對這樣的空頭市場到底怎麼樣的心態來面對存股才是正確的呢？」

其他網友則直言「很多玩波段的跌下來就說自己存股了」、「存股也不完全是無腦存，很多哀嚎的是以為股票只會漲，沒有做好分批分散，一次All in在山頂然後存股，當然哀嚎」。

波克夏（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特。 路透
波克夏（Berkshire Hathaway）董事長巴菲特。 路透

還有網友留言「我都先蹲個10年再回頭看」、「一起當個佛系投資人」、「巴菲特那句話，扣掉一個0、只要1年照樣可以刷掉一堆假存股族」、「佛系投資很接近存股理念啊，我是用中信亮點APP挑支股定期定股存，不看盤、不管波動，每個月就固定投資，重點是現在還有活動，存股還有送購物金」。

巴菲特 存股 套牢

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