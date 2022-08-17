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他問股票賺10％該出清嗎？怕短線過熱 網勸賣「別紙上富貴」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／聯合報系資料照
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投資人股票套牢時，心情鬱卒不知道該停損還是等翻紅，但帳上已經獲利時，卻又煩惱賣得不是最高點，漲跌都讓股民傷腦筋。

有網友在PTT上發文表示，如果一檔股票，看好可以賺20％，現在未實現已經賺了10％，且短線有過熱疑慮，猜有可能會修正（跌），「那麼是先全賣，修正時再買，還是就放著不管他，等他漲到20%再賣，建議哪種呢？」

底下留言紛紛給出建議「分批賣啊」、「賣一半」、「股票很簡單，買低賣高」、「這麼擔憂就賣一半」、「紙上富貴，賣掉才是真的賺」、「建議賣，我覺得今年很難20％」、「看你買幾張，一兩張就不用操那個心」。

也有網友酸「才10%自己決定好不好」、「賠錢也問賺錢也問」、「才賺幾千塊也要問?」、「 問就是全賣啊！還用問」。

另有人給出實質建議，「要估算自己判斷的準確率，然後設定買回條件，和自己的執行力，我自己是容易判斷錯，心態大受影響，寧可放著上下等到目標價。」

台股獲利

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