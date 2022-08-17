00900除息後還處於溢價「申購量暴增」 專家：搬運工的頭號目標

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
聯合報系資料照
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富邦特選高股息30（00900）發放1.2元配息。除息價11.3元，16日盤中最高一度上漲約1.6％來到11.49元，最後收盤價為11.38元。

對此，知名財經YouTuber柴鼠兄弟昨晚於臉書上發文表示，昨（16）日國泰永續高股息（00878）、富邦特選高股息30（00900）、中信關鍵半導體（00891）等六檔ETF除息，00900截至16日收盤前溢價還撐在將近4％（如下截圖），不過因富邦投信也重新開放初級申購，數字開出來，單日申購暴增22萬3500張，發行單位數整整比除息前長高了10%。

柴鼠兄弟表示，原本16日除息規模應該要縮水至少9％，但總規模卻只從昨天的271.5億下降到269.6億，只減少2億不到，減幅只有大約0.7％。

柴鼠兄弟解釋，關鍵就在今天加發的這22.3萬張如果以單位淨值10.95元計算，代表一天就申購了24.4億，「等於00900灌了一大瓶受祝福的『終極治癒藥水』。」

柴鼠兄弟強調，因為「ETF規模=淨值×單位數」，新增的單位數抵銷了淨值的減幅，才讓除息後總規模只有些微的減少，「藉由00900今天的除息，剛好可以重新複習一次ETF的重要原理。」

柴鼠兄弟說明，在一天之內放出這麼巨量的籌碼進入市場，目前將近4％的溢價，將是「搬運工們」的頭號目標，會不會再度出現除息後的溢價收斂缺口，17日一開盤就會知道答案了。

柴鼠最後提醒投資人，「溢價超過1趴先不急著買；分批分散不槓桿。」

本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權。

00900富邦特選高股息30 高股息 ETF 00878國泰永續高股息 溢價

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