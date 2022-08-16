股票賠錢要攤平還是停損？ 網友哭：總是砍不下手

手上持有股票若是帳上賠錢怎麼辦，是要繼續買入壓低持有成本，還是立即停損，這是許多投資人的疑問。

就有網友PTT上發文表示，「最近賠錢時總是砍不下手，老是想說之後會反彈會反彈，結果都跟想的不一樣，反而只會越賠越多而已。大家都是怎麼算進場退場的時機？心態上的學習真的還需要多練練。」

網友留言說，「那就繼續買買到賺錢為止」、「賠到沒錢就不用煩惱了」、「不懂得賠錢，就一定沒辦法賺錢」、「千萬不要ALL IN，才有加碼的本錢」、「App刪掉」、「賺錢你就砍得下手了」。

也有人給出專業分析，「兩個重點:1.避免讓自己陷入需要停損的處境，也就是慎選進場點；2.來到預設停損點時，回想你現在這種越賠越多的感覺，就很容易砍倉了。」

還有網友說投資股票不論賺錢或賠錢，就要有方法應對，「停損一定要有一個自己信服的理由，不管是心理上，技術上，還是基本面上，不然會下不了手，最好還有停損完後續怎麼處理。」