他存股2-3張華南金（2880）一年半 獲利換算每個月加薪6000元

投資股市都希望可以買低賣高，不過多數投資人都不會知道什麼叫低點，而什麼又是高點；最好的辦法就是定期定額，不管漲跌都買入，長時間投資執行就可以買到股票的均價。

網友PTT上發文表示，從2021年1月開始每月從薪水買入2-3張華南金（2880），那時大約18、19塊左右，不過被一堆人說高檔才開始存股是傻子。

但原PO還是秉持實驗精神執行買入，「存到現在46張，今年股利現金股利35880+配股1564股，換算等於下個月開始每月幫自己加薪6000元左右，明年除權息後再來看看獲利是變少還是變多；不過獲利其實還是股價價差，但就每月買去平均他的成本，小資族可以參考看看。」

底下網友紛紛留言「定期不定額的存股族讚」、「 一個月三張，代表最多能有六萬多閒錢」、「毅力推一個」、「每月薪水這麼多要輸很難吧」、「官股都還行啦！其他有壽險的顆顆」、「屌打殺進殺出少年股神」、「算一下你的成本20.96元，看來是定期定額派」。

另有人PO出華南金（2880）今年以來的還原走勢圖表示，「 華南今年還原走勢，比臺企銀（2834）還強勢，又快創新高了。」

也有網友分享，自己本來也存華南金（2880），但去年跌到18元就不敢再買，想買時卻已經到20元了，心一狠今年一月全數出清改買台新（2887）18.8元，後續在19跟20都還有補，結果後來持續下跌，但經過之前華南的經驗，這次就還是續追台新15塊多都還是有再追（攤平持有成本，等待反彈）。